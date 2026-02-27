Ciencia

Renos que comen huesos: científicos descubren una conducta inesperada para alimentarse

Científicos descubrieron que el 99% de las astas encontradas en Alaska fueron masticadas por los mismos renos.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
27 de febrero de 2026, 4:30 p. m.
Los renos hembra roen las astas dejadas por otros ejemplares para tener un suplemento nutricional posparto.
Los renos hembra roen las astas dejadas por otros ejemplares para tener un suplemento nutricional posparto. Foto: DW

Un equipo de científicos descubrió que el reno (Rangifer tarandus) –también conocido en Norteamérica como caribú–, mastica y utiliza las astas caídas de otros ejemplares como una fuente de nutrientes.

El hallazgo, publicado en la revista Ecology & Evolution, aporta una nueva mirada sobre el papel de estas estructuras óseas en la supervivencia de la especie, que habita en las gélidas zonas del Hemisferio Norte.

Una conducta inesperada en el Ártico

Los renos son los únicos ciervos en los que machos y hembras desarrollan astas. En los machos pueden medir hasta 1,2 metros y pesar cerca de nueve kilos cada una; en las hembras son más pequeñas.

Cocodrilos están mutando en las cavernas: científicos dicen que podríamos presenciar pronto una nueva especie animal

En su trabajo, los científicos afirmaron que más del 80% de las 1.500 astas halladas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, en el noreste de Alaska, presentaban marcas de mordeduras. Aunque otros animales también las roen, el 99% de las marcas correspondía a renos.

Tecnología

A pocas horas para presenciar una alineación de seis planetas: esta es la verdad detrás de este increíble fenómeno astronómico

Tecnología

Alineación planetaria de este sábado 28 de febrero: ¿Cómo verla desde Colombia?

Tecnología

Apellidos que podrían delatar su ascendencia: estudio reveló listado con posible origen gitano

Tecnología

Cómo convertir un celular viejo en cámara de seguridad wifi para el hogar: solo debe seguir estos simples pasos

Tecnología

Si fue víctima de un hackeo, esto es lo que debe hacer en los primeros 15 minutos para proteger su información más sensible

Tecnología

Android 17 protegerá los códigos de verificación de apps maliciosas: así operará el nuevo sistema de seguridad para SMS

Tecnología

¿Se acerca el fin del wifi? La nueva tecnología que permite tener internet ultrarrápido usando únicamente las luces de su casa

Cali

La conmovedora historia de una nutria rescatada en el barrio Floralia de Cali: no podrá volver a su hábitat

4 Patas

Familia busca a Rocky, perrito desaparecido tras asustarse por la pirotecnia al sur de Bogotá

4 Patas

Video l El antes y después de Kulek, un perrito rescatado que vivió dos años en un refugio y superó varias cicatrices

“Sabíamos que los animales roían estas astas, pero todos asumían que se trataba principalmente de roedores”, declara el coautor Joshua Miller, paleoecólogo de la Universidad de Cincinnati (Estados Unidos), citado por la revista Scientific American.

“Ahora sabemos que en realidad son caribúes. Me quedé boquiabierto cuando nuestros resultados comenzaron a quedar claros”, agrega.

A pesar de que las hembras tienen astas, estas son mucho más pequeñas.
A pesar de que las hembras tienen astas, estas son mucho más pequeñas. Foto: DW

Un “suplemento” natural para las hembras tras el parto

En esa gélida región, estos animales migran hasta 2.400 kilómetros cada año para dar a luz, en un periodo especialmente exigente desde el punto de vista energético. Las madres conservan sus astas durante el invierno y las pierden poco antes de parir.

En cierto modo, transportan consigo una reserva mineral hasta el lugar del parto. Al masticar estos restos óseos, las hembras obtienen proteínas, calcio y fósforo, nutrientes clave durante la lactancia.

Los minerales están disponibles en “el momento en que los necesitas y se presentan como un recurso que se consume de manera muy eficiente, en comparación con el forraje”, explica la coautora Madison Gaetano, paleobióloga conservacionista.

La investigación médica requiere interpretación y juicio, capacidades que la IA aún no puede imitar.
Imagen de referencia sobre los científicos. Foto: Getty Images

“El fósforo, en particular, es muy importante para las madres primerizas que intentan producir leche de alta calidad para alimentar a sus crías. Los caribúes aportan literalmente toneladas de fósforo a sus zonas de parto cada año”, añade Miller.

Las astas son más que armas o adornos

Tradicionalmente, se pensaba que las astas cumplían funciones defensivas o de competencia dentro de la manada. Sin embargo, este estudio abre otra posibilidad: podrían desempeñar un papel clave en la nutrición de las hembras.

“Creo que es razonable cuestionar hasta qué punto serían útiles para defenderse de un depredador. Las hembras de caribú pierden sus cuernos justo cuando dan a luz. Eso significa que carecen de cuernos precisamente cuando sería más crucial tenerlos para defender a una cría”, plantea Gaetano.

Algo se retuerce bajo el hielo: científicos revelan qué se oculta en las profundidades heladas de Groenlandia

Nutrientes para las próximas generaciones

En el paisaje ártico, estas estructuras óseas pueden permanecer durante décadas, incluso siglos, convirtiéndose en depósitos minerales a disposición de estos animales generación tras generación.

“Teniendo en cuenta los resultados de nuestro estudio, probablemente se trate de una pista importante sobre una forma en la que las astas benefician a las hembras de caribú que no se ha valorado lo suficiente”, añade Miller.

Un ciclo silencioso de supervivencia

En un entorno donde el invierno impone límites severos, cada recurso cuenta, incluso los huesos. Las astas de los renos, consideradas alguna vez como símbolo de fuerza o jerarquía, son en realidad una fuente nutritiva.

“Me resulta muy interesante la creatividad que tienen los animales para satisfacer sus necesidades nutricionales”, concluye Gaetano.

*Con información de DW.

Más de Tecnología

Una imagen inédita revela señales claras de actividad protoplanetaria.

A pocas horas para presenciar una alineación de seis planetas: esta es la verdad detrás de este increíble fenómeno astronómico

Alineación planetaria

Alineación planetaria de este sábado 28 de febrero: ¿Cómo verla desde Colombia?

Si tiene uno de estos apellidos, podría ser descendiente de los gitanos.

Apellidos que podrían delatar su ascendencia: estudio reveló listado con posible origen gitano

Debe asegurar de contar con una conexión wifi estable y segura.

Cómo convertir un celular viejo en cámara de seguridad wifi para el hogar: solo debe seguir estos simples pasos

Hoy, los atacantes buscan vulnerar dispositivos, cuentas y plataformas digitales con el fin de obtener datos personales.

Si fue víctima de un hackeo, esto es lo que debe hacer en los primeros 15 minutos para proteger su información más sensible

Android 17 incorporará medidas específicas para frenar ataques en los que ciberdelincuentes intentan apoderarse de cuentas.

Android 17 protegerá los códigos de verificación de apps maliciosas: así operará el nuevo sistema de seguridad para SMS

A diferencia del Wi-Fi, que funciona con ondas de radio, el Li-Fi emplea bombillas LED.

¿Se acerca el fin del wifi? La nueva tecnología que permite tener internet ultrarrápido usando únicamente las luces de su casa

El logotipo de HBO Max aparece en la pantalla de un teléfono inteligente en la tienda de aplicaciones de Apple.

Fin de las cuentas compartidas en HBO Max: la plataforma anuncia medidas globales para 2026

Este fenómeno marca el inicio de la primavera en un hemisferio y del otoño en el otro.

Astrónomos advierten sobre la llegada de un fenómeno que marcará un cambio notable entre el día y la noche: ocurre dos veces al año

Noticias Destacadas