A pocas horas de Bogotá se encuentran varios destinos ideales para disfrutar de la Navidad y darse una escapada durante diciembre. Municipios de Cundinamarca y Boyacá se visten de luces, colores y decoraciones que llenan de vida sus parques, plazas e iglesias, mientras ofrecen actividades culturales, muestras artesanales, gastronomía típica y celebraciones tradicionales.

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Son lugares perfectos para compartir en familia, conocer nuevas costumbres y vivir el ambiente decembrino sin alejarse demasiado de la capital. Uno de esos imperdibles es Nobsa, en Boyacá, un destino que llama la atención no solo con su alumbrado navideño sino con un pesebre mecánico de gran dimensión.

Así, durante la temporada navideña, este lugar se llena de figuras grandes que representan diferentes pasajes bíblicos. Entre las escenas que han sido recreadas se encuentran las historias de Caín y Abel, la Torre de Babel, Daniel en el foso de los leones, Moisés abriendo las aguas del mar, el bautismo de Jesús y la visita de los Reyes Magos, entre otras representaciones.

Los alumbrados navideños en Nobsa son imperdibles. Foto: Facebook Alcaldía de Nobsa/API.

Si bien la Alcaldía aún no ha publicado la fecha oficial ni la programación detallada del alumbrado navideño del que los viajeros podrán disfrutar este año, el municipio ya figura dentro de los recorridos navideños de Boyacá para diciembre de 2026 y enero de 2027.

Encantos de Nobsa

A este municipio boyacense se le reconoce por su riqueza artesanal, cultural y vitivinícola. Su cercanía con Tunja, las buenas condiciones de sus vías y la tranquilidad de su entorno lo convierten en una alternativa para quienes buscan una escapada entre paisajes y tradiciones.

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Conocido como la capital mundial de la ruana, este pueblo destaca por la elaboración de prendas de lana de oveja. Cada año celebra el Día Mundial de la Ruana, una festividad que se vive con actividades culturales, desfiles, concursos de diseño, exposiciones artesanales y presentaciones de música folclórica. La celebración busca preservar y exaltar esta prenda representativa de Boyacá, cuya tradición artesanal se transmite de generación en generación.

Uno de los planes sugeridos para los visitantes es recorrer los talleres donde los artesanos elaboran ruanas, mantas, bufandas, ponchos y otros productos tejidos a mano. Además de conocer el proceso de producción, los turistas pueden adquirir piezas que reflejan la identidad y el saber tradicional de la región.

Los tejidos de lana son uno de los atractivos en Nobsa, Boyacá. Foto: Alcaldía Municipal de Nobsa/API.

La oferta turística también incluye recorridos por el parque principal, la Capilla de Lourdes, la Iglesia de San Jerónimo y la Iglesia de Belencito. A esto se suman las visitas a los telares y las experiencias en los viñedos, donde es posible acercarse a la cultura vitivinícola del municipio.

En sus alrededores y para los amantes de la naturaleza, este territorio ofrece escenarios perfectos para realizar caminatas, cabalgatas y actividades al aire libre.

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La gastronomía es otro de sus atractivos. Quienes llegan hasta este lugar pueden deleitarse con preparaciones como el cordero asado, la carne a la llanera y el cocido boyacense, además de una variedad de postres.

Durante el año, Nobsa también celebra fiestas religiosas, culturales y populares, entre ellas las festividades de la Virgen del Carmen, San Roque y San Jerónimo, el Festival Vallenato y, en diciembre, una variada programación en torno a las fechas navideñas.