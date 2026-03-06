Así es uno de los pueblos más fríos y de mayor altitud de Boyacá, un destino con gran riqueza natural e ideal para el ecoturismo

El departamento de Boyacá es uno de los destinos turísticos más encantadores de Colombia. Se caracteriza por su mezcla de historia, pueblos coloniales, naturaleza, gastronomía y tradiciones culturales, lo que lo convierte en un lugar ideal para viajes de descanso y el turismo cultural o de aventura.

Uno de sus 123 municipios es Aquitania, ubicado a 103 kilómetros de Tunja. De acuerdo con información del Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), esta población fue fundada el 26 de junio de 1777 con el nombre de Pueblo Viejo.

Posteriormente, su nombre fue cambiado por el actual, el cual es igual al de una región francesa.

“El cambio de su antiguo nombre fue motivado por la comparación que un mandatario local hizo del paisaje natural del lugar, rodeado de abundantes aguas, con el de la región francesa de Aquitania. Los pobladores se opusieron durante un tiempo al cambio, así que lo llamaron como antes”, señala la publicación al respecto.

Su cabecera municipal está ubicada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, conviertiéndolo en uno de los de mayor altitud, y su tempeatura promedio es de 11 grados centígrados.

Agricultura

Aquitania también es reconocido por la producción de cebolla, cultivo que habría sido introducido a mediados del siglo XX. Su importancia es tal que es conocido como la capital cebollera de Colombia.

Además del este cultivo, otra actividad económica importante es el turismo, gracias a su cercanía con la laguna de Tota.

“Hay un número más pequeño de habitantes que están dedicados al turismo que genera la proximidad con la Laguna de Tota. Para algunos representa otra forma de sustento que complementan con la cría y venta de la trucha arcoíris, introducida al territorio en la década del 40 y comercializada muy bien en hoteles y restaurantes de Boyacá y Cundinamarca”, destaca Situr.

Sitios de interés

Entre los principales atractivos turísticos del municipio se encuentran las playas de Los Arcos y La Península, y las islas de San Pedro, La Custodia y Santa Helena, en la laguna de Tota.

“Allí o en el pueblo, los turistas encontrarán restaurantes y hoteles con gran variedad de platos de la gastronomía boyacense; o si lo prefieren, pueden hacer senderismo de aventura hacia los miradores naturales que se encuentran al nororiente de Aquitania y en uno de ellos conocer la Basílica Menor del Señor de los Milagros, patrón del municipio y a quien le rinden festividades en enero”, subraya el sistema de información turística boyacense, que destaca la producción de tejidos en el municipio.

“Los tejidos en lana, como cobijas y ruanas, son también muy reconocidos en esta región, en especial los fabricados en Toquilla, una vereda de pocos pobladores que subsisten de cultivar y vender papa, y de la elaboración artesanal de llamativos gorros y guantes de lana”, agrega.