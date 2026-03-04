El departamento de Santander les brinda a los viajeros una experiencia única en la que se mezcla naturaleza, aventura, cultura e historia. Un destino ideal para practicar rafting, espeleología y torrentismo en diferentes escenarios naturales porque cada uno de sus 87 municipios tiene una amplia oferta que vale la pena descubrir.

También destaca por su riqueza cultural, histórica y gastronómica, que complementa la agenda de quien decide pasar unos días de vacaciones o descanso en esta región. Sus platos típicos reflejan la identidad y tradición santandereana, haciendo de este departamento un destino completo para quienes quieren vivir diferentes experiencias.

El municipio de Santander que tiene nombre de país europeo: un rincón entre montañas, ideal para el ecoturismo

Uno de esos destinos está a cuatro horas y media de Bucaramanga, un lugar mágico ideal para descansar en medio de lindos paisajes. Se trata de San Joaquín, un encantador municipio ubicado en la provincia de Guanentá, que se caracteriza por su tranquilidad, paisajes montañosos y clima fresco. Es un sitio ideal para quienes buscan un contacto profundo con la naturaleza y la vida rural.

Las Siete Cascadas de San Ignacio son uno de los principales atractivos en San Joaquín. Foto: Alcaldía Municipal de San Joaquín/API.

Uno de sus principales encantos son las Siete Cascadas de San Ignacio, que ofrecen una experiencia ecoturística ideal para disfrutar de planes como el senderismo, avistamiento de aves y el contacto directo con la naturaleza.

Allí los viajeros pueden explorar estas caídas de agua, disfrutar de baños naturales en pozos y observar flora y fauna. Una de sus particularidades es que el agua siempre está fría y que, según sus habitantes, tiene características medicinales.

Así es el pueblo de los bellos atardeceres en Santander, un destino que enamora con su riqueza natural e histórica

Los viajeros que disfrutan de la naturaleza también pueden ir a la Cascada de Picapiedra, un balneario natural muy cercano al casco urbano. Este destino es perfecto para el ecoturismo y el senderismo y destaca por su entorno natural preservado.

Rincón amable de Santander

A San Joaquín se le conoce como el “rincón amable de Santander”. Así como las cascadas, este territorio también resguarda otros escenarios naturales sorprendentes en medio de una geografía montañosa y ondulada.

Iglesia de San Joaquín. Foto: Alcaldía Municipal de San Joaquín/API.

En este lugar, los visitantes descubren auténticas joyas naturales, acompañadas de una variada y exquisita oferta gastronómica que no se puede pasar por alto, de acuerdo con la información de la Alcaldía Municipal.

En el casco urbano, uno de sus atractivos es la iglesia, en cuyo interior destaca la imagen de San Joaquín, patrono del municipio. Su imponente fachada llama la atención de propios y extraños y su interior atrae con su belleza. Es una construcción de más de 200 años, que se ha preservado.

En el centro del pueblo también hay casonas antiguas que conservan la tradición e historia del municipio y las costumbres de sus habitantes.