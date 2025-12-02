Santander es un destino que vale la pena visitar en unos días de vacaciones. Se trata de una región llena de contrastes, donde la naturaleza y la adrenalina se combinan perfectamente.

Este es un territorio famoso por sus paisajes montañosos, cañones y ríos, siendo el Cañón del Chicamocha uno de los principales atractivos. Aquí, los amantes de la aventura pueden disfrutar de actividades como el parapente, el rafting o el senderismo.

Es una parte del territorio nacional con una rica historia, cultura y tradiciones que se reflejan en su gastronomía, como las famosas hormigas culonas y la arepa santandereana, y en su gente, cálida y hospitalaria.

Alberga un total de 87 municipios y uno de ellos es catalogado como un destino ecoturístico, gracias a su diversidad de flora y fauna que lo hacen ideal para los amantes de la naturaleza.

La Laguna Grande es uno de los atractivos en el municipio de Encino, Santander. | Foto: YouTube Alcaldía Municipal de Encino/API.

Un destino ecoturístico

Se trata de Encino, ubicado a cuatro horas y media de Bucaramanga, y con una temperatura promedio de 18 grados centígrados. De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, hay varias rutas con las que se puede conocer y disfrutar de esta riqueza natural.

En Encino existen amplios sistemas hídricos y un alto porcentaje de su área se encuentra dentro de la zona declarada como Santuario de Flora y Fauna Guanentá Altos del Río Fonce, donde es posible encontrar especies como el colibrí negro o virolín, la perdiz de monte, la danta, el tigrillo y el oso de anteojos.

Además, se dice que allí se encuentra el último bosque continuo de árbol de roble y una gran riqueza de frailejón, entre muchas otras especies de flora, algunas en vías de extinción.

Sitios de interés

Este municipio santandereano tiene varios sitios de interés. Por ejemplo, está el Páramo de la Rusia en el que es posible apreciar la Laguna Grande. Recorrer sus alrededores tarde una hora y un plan imperdible es admirar este espejo de aguas tranquilas. Desde allí nacen varias cuencas de este preciado líquido.

Este municipio santandereano está rodeado de fuentes hídricas. | Foto: YouTube Alcaldía Municipal de Encino/API.

Para los amantes de la aventura, allí también se puede practicar el mountain bike, por rutas destapadas desde donde se disfruta de experiencias diferentes, gracias a los paisajes y climas de páramo.

A esto se suman el sendero San Rafael que conduce a la reserva Cachalú Natura, en donde hay diversidad de especies de flora nativas, además de fauna doméstica y silvestre. También se pueden visitar las cascadas La Ducha y los Enamorados, así como el sitio conocido como el Mirador.