Lugares mágicos de Colombia para admirar el cielo nocturno lleno de estrellas

Colombia se ha consolidando como un destino preferido para los amantes del cielo nocturno, ofreciendo múltiples escenarios que combinan paisajes únicos y experiencias inolvidables que cautivan a turistas nacionales e internacionales.

Entre los lugares más emblemáticos para admirar el firmamento estrellado, lejos de la contaminación lumínica, está el desierto de la Tatacoa, en el departamento del Huila, cuyos cielos claros y sin luz artificial lo han posicionado como un destino ideal para observación astronómica, tanto de constelaciones como de meteoros y eclipses.

Este lugar es considerado la segunda zona árida más grande del país, después de La Guajira, cautivando a los viajeros por sus tonos rojizos y grises, su clima seco y cálido, y sus paisajes de contrastes únicos.

Además de tener el privilegio de contar con un cielo completamente despejado, el desierto de la Tatacoa también es conocido por su cercanía con la línea del Ecuador terrestre, condición que permite no solo observar estrellas, sino otros cuerpos celestes con gran claridad a lo largo del año.

De hecho, uno de los principales atractivos que se encuentran en esta zona es el Observatorio Astronómico Municipal, donde guías especializados acompañan a los visitantes en recorridos nocturnos con telescopios, charlas interactivas y miradores diseñados específicamente para contemplar el cielo en calma.

En el Desierto de la Tatacoa se puede hacer turismo astronómico por su ambiente libre de contaminación lumínica. Foto: Recorre Colombia - Ministerio de Industria y

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, La Guajira también se consolida como uno de los sitios preferidos para los amantes de los misterios que esconde el firmamento. Este destino, que se encuentra en el extremo noreste del país, ofrece uno de los paisajes más impactantes para el turismo astronómico.

Su combinación entre desierto, selva seca, selva húmeda y montaña, brinda a sus visitantes una experiencia de conexión profunda con la naturaleza, extendiendo la invitación a explorar atractivos como el Cabo de la Vela, situado a 47 metros sobre el nivel del mar.

Allí, más allá de disfrutar de playas tranquilas y atardeceres intensos, los viajeros tienen el privilegio de vivir noches en las que el cielo se convierte en un espectáculo natural único, donde las estrellas brillan sobre el desierto y el mar.

Por último, el tercer lugar mágico que completa esta lista de destinos ideales para contemplar el firmamento es Villa de Leyva. Según el portal oficial de turismo Colombia Travel, este municipio boyacense, que combina historia, paisajes rurales y una atmósfera tranquila, cuenta con la certificación Starlight, un reconocimiento internacional que destaca la calidad de sus cielos oscuros y despejados durante todo el año.

Debido a esto, miles de turistas nacionales e internacionales suelen visitarlo con frecuencia, especialmente durante el Festival de Astronomía, un encuentro cultural en el que el pueblo se transforma en el epicentro del turismo astronómico en Colombia, con talleres, conversatorios y observaciones guiadas lideradas por expertos.