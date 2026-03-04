VEHÍCULOS

Así rotará el pico y placa en Bogotá el jueves 5 de marzo: atentos, conductores

Para carros particulares, la medida empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Redacción Vehículos
4 de marzo de 2026, 11:00 a. m.
Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá. Foto: Twitter: @Deyaniravilam

Este jueves, 5 de marzo de 2026, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Pico y placa para taxis en Bogotá

Entre tanto, para los taxis, el jueves 5 de marzo, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 5 y 6.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m., de lunes a sábado.

El pico y placa para taxis en Bogotá, en lo que resta de marzo:

  • Viernes 6 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Sábado 7 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
  • Domingo 8 de marzo: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 9 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 10 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 11 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 12 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Viernes 13 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
  • Sábado 14 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Domingo 15 de marzo: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 16 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 17 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 18 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Jueves 19 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
  • Viernes 20 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 21 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Domingo 22 de marzo: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes festivo 23 de marzo: No aplica la medida de pico y placa.
  • Martes 24 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Miércoles 25 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
  • Jueves 26 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 27 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 28 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Domingo 29 de marzo: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 30 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Martes 31 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Noticias Destacadas