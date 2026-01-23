Carros a gasolina siguen siendo los más vendidos por Hyundai: en Suramérica y Centroamérica los híbridos se dispararon

La firma surcoreana Hyundai Motor Company anunció sus ventas globales de 4,1 millones de vehículos entregados en 2025, lo que supone un progreso del 2 % comparado con el año anterior.

¿Busca carro en 2026? Importante banco lanza catálogo de usados con precios desde 12 millones de pesos

El mejor mercado para la firma surcoreana fue Estados Unidos. Foto: AP

Hyundai celebró sus buenos resultados de 2025, pese a vivir “un entorno global desafiante”, especialmente en matriculaciones de vehículos electrificados (eléctricos, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de pila de combustible), que totalizaron un volumen de 932.123 unidades, lo que supuso el 27% del total global de ventas de la firma.

En desglose, las ventas de automóviles híbridos de Hyundai se consolidaron en 611.783 unidades en el pasado año 2025, con un aumento interanual del 32%.

En el caso de los eléctricos (BEV), la compañía asiática completó 269.169 operaciones, un 17% más que hace un año. Del lado de los híbridos enchufables, Hyundai anotó 44.124 ventas, un 21,4% más, mientras que los vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) crecieron un 58%, hasta las 7.047 unidades.

No obstante, el grueso de operaciones de la firma surcoreana fueron unidades de combustión. De hecho, Hyundai aceleró un 4% sus matriculaciones en este tipo de vehículos sobre 2024 tras distribuir 3,17 millones de unidades en todo el mundo.

Igualmente, Génesis vendió 221.482 unidades en todo el mundo y obtuvo resultados récord en Estados Unidos. Genesis Motor America entregó 82.331 vehículos, un 10% más que en 2024, logrando los mejores resultados anuales, trimestrales (cuarto trimestre) y mensuales (diciembre) de su historia. El GV70 lideró la marca con 33.876 unidades vendidas, un 26% más, mientras que el GV80 alcanzó las 23.799 unidades, un 4% más.

Mejor panorama en Norteamérica que en Europa

Hyundai logró una cuarta parte de sus ventas en la región de Norteamérica, con unas ventas de 1,29 millones de unidades, un 8% más que respecto al ejercicio de 2024, siendo la “región más rentable de la empresa en todo el mundo”.

China vendió un carro por segundo en 2025: el mayor exportador de ese país lleva 23 años en la cima del ranking

Las ventas de Hyundai en Europa se estancaron en 2025. Foto: Suministrada a Semana por Hyundai.

De estas entregas, 984.017 unidades se completaron en Estados Unidos, también un aumento de las operaciones de ocho puntos porcentuales.

En los mercados norteamericanos, las ventas de vehículos híbridos aumentaron un 47%, hasta 217.061 unidades. Las ventas de vehículos electrificados registraron 308.376 unidades, lo que representa el 26% del total de ventas.

Las ventas en Corea crecieron un 1%, hasta 712.954 unidades, lo que demuestra una demanda estable en el mercado nacional de Hyundai. La electrificación siguió acelerándose, con un crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos del 22%, hasta 55.489 unidades, y de híbridos del 21%, hasta 187.560 unidades. Las ventas de eléctricos con pila de hidrógeno crecieron un 78%, hasta las 6.809 unidades, lo que refleja el liderazgo de Corea en movilidad con hidrógeno.

Europa volvió a ser el tercer mercado más importante para la marca. No obstante, las ventas de Hyundai se estancaron sobre 2024, sin variación interanual, al entregar 603.782 unidades.

Pese a ello, el impulso de la electrificación se aceleró significativamente. Las ventas de modelos eléctricos aumentaron un 49%, hasta 112.266 unidades, mientras que las de PHEV crecieron un 39%, hasta 35.833 unidades. Las ventas de híbridos aumentaron un 10%, hasta 121.472 unidades. Los vehículos electrificados representaron casi dos tercios de las ventas de Hyundai en Europa, lo que sitúa a la empresa en una buena posición ante la evolución de los requisitos regulatorios.

En la India, Hyundai Motor entregó 574.536 unidades el año pasado. Hyundai prevé lanzar hasta 26 nuevos vehículos en este país en los próximos cuatro años. Las ventas de vehículos eléctricos en la India crecieron de forma espectacular, con un aumento interanual de más del 750%, hasta alcanzar las 7.661 unidades. La próxima planta de Pune reforzará aún más la capacidad de Hyundai para servir a este mercado.

Carros híbridos y eléctricos seguirán impulsando venta de autos, pero los pronósticos para 2026 no son los mejores, según expertos

En Centroamérica y Sudamérica Hyundai alcanzó unas ventas de 321.338 unidades. Foto: Getty Images

Hyundai logró entre Centroamérica y Sudamérica alcanzar unas ventas de 321.338 unidades, lo que supone un incremento interanual del 3%. La región experimentó un crecimiento excepcional de los híbridos del 188%, hasta las 11.322 unidades, a medida que Hyundai amplía su gama electrificada en los mercados de América Central y del Sur.

Por su parte, las ventas de Hyundai en la región Asia-Pacífico alcanzaron las 193.454 unidades, de las cuales 125.726 pertenecieron únicamente al mercado chino. Las ventas de híbridos fueron un punto positivo, con un crecimiento del 61% hasta las 40.332 unidades en toda la región.