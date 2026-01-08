¿Hasta cuándo y de cuánto es el descuento en el impuesto vehicular en Bogotá? Se ahorra buena platica

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá informó a los propietarios de automotores matriculados en la ciudad que deban realizar un trámite en los primeros días del año y necesiten acreditar el pago del impuesto vehicular que pueden declarar y pagar en línea a través de la Oficina Virtual.

El pago del impuesto vehicular en Bogotá se puede hacer de forma virtual sin necesidad de esperar la factura física. Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual forma, señaló que si no es el caso, pueden esperar a que la factura llegue al domicilio registrado y hacer el pago en las fechas fijadas en el calendario tributario 2026.

Cómo se paga el impuesto vehicular en enero

Ingrese al portal de la Secretaría de Hacienda de Bogotá y de clic en Oficina Virtual.

Seleccione la opción impuesto de vehículos automotores.

Acceda a la Oficina Virtual con su correo electrónico y contraseña. (Si no está registrado, puede inscribirse).

Seleccione la opción Declaraciones y genere la declaración correspondiente.

Pague por PSE o imprima la declaración y pague en una entidad recaudadora autorizada.

Al finalizar, descargue el comprobante de pago.

¿Qué pasa si no le ha llegado la factura a su casa?

Si no es su caso, podrá consultar y pagar las facturas del impuesto vehicular en el botón Pagos Bogotá, que estarán disponibles en el portal desde la última semana de enero.

Atención presencial

Si la obligación no se refleja en la Oficina Virtual o se trata de casos particulares puede acudir a alguno de los puntos de atención presencial dispuestos por la entidad.

Fechas para lograr descuento en el pago del impuesto vehicular

Para el impuesto de vehículos, la Secretaría Distrital de Hacienda fijó una fecha límite para otorgar el 10 % de descuento sobre el valor del tributo.

De igual forma, habrá otro periodo en el que los contribuyentes podrán pagar sin multas ni beneficios el impuesto; una vez se cumpla este plazo, sí comenzarán a correr los interese y las multas estipuladas por la Administración Distrital.

10 % de descuento por pronto pago: hasta el 15 de mayo de 2026.

Sin descuento ni intereses: hasta el 24 de julio de 2026.

¿Qué debe tener en cuenta a la hora de pagar el impuesto vehicular en Bogotá?

Las motos con cilindraje inferior a los 125 cc no pagan impuesto. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Todos los vehículos matriculados en Bogotá deben pagar lo s derechos de semaforización equivalentes a dos salarios mínimos diarios legales vigentes.

Las motocicletas de hasta 125 cm3 solamente pagan derechos de semaforización equivalentes a dos (2) salarios mínimos diarios legales vigentes.

El impuesto sobre vehículos no permite hacer pagos parciales.

Si va a realizar una declaración del vehículo, primero debe verificar que existe una factura 2026.

La declaración del impuesto sobre vehículos automotores se presenta, si no existe una factura emitida, primero consulte en los canales de atención de la Secretaría Distrital de Hacienda. Si la declaración no se presenta en el plazo máximo establecido, la sanción por extemporaneidad será del 1,5%.

El 15 de mayo vence el plazo para obtener el 10 % de descuento en el impuesto vehicular en Bogotá. Foto: SEMANA