Las cosas no han salido bien para el fabricante alemán de motocicletas y patinetas eléctricas Govecs, firma que logró un amplio reconocimiento gracias al rediseño de la emblemática E-Schwalbe.

La compañía Govecs no presentó el informe financiero de 2022 y solo lo reveló a medidos de noviembre pasado, justo antes de declararse en insolvencia. | Foto: Getty Images

La compañía anunció que solicitó formalmente ante el Tribunal de Distrito de Múnich la declaración de insolvencia, debido al duro presente que afronta y que la tiene sumida en una profunda crisis financiera.

Al respecto, la primera decisión que tomaron las autoridades germanas fue la de nombrar al abogado Michael Jaffé, quien también lideró el proceso de insolvencia de la compañía Wirecard, para que guíe el proceso de análisis de los activos de la empresa y evitar que la crisis aumente; al mismo tiempo, revisará si es viable que las operaciones continúen o que definitivamente se opte por la venta total o parcial de la firma.

Este movimiento es clave para la compañía, pues el actual director de Govecs no podrá realizar ningún movimiento financiero en nombre de la compañía, tarea que recaerá en las manos de Jaffé, quien de ahora en adelante será el encargado de encabezar las operaciones que requieran recursos financieros con el fin de evitar la descapitalización de la empresa.

¿Qué pasará con los populares modelos E-Schawalbe?

Al ser el modelo más representativo de la firma, la E-Schawalbe, inspirado en la antigua Alemania Oriental y que está en el mercado desde 2017, las dudas de los clientes están sobre la mesa, pues no hay certeza si se podrá mantener activa la línea de producción que actualmente opera desde Polonia.

La firma alemana de motos eléctricas Govecs se declaró en insolvencia. | Foto: Getty Images

Medios locales como el WirtschaftsWoche, apuntan a que los problemas económicos que aquejan a Govecs vienen de años atrás, producto de los coletazos de la pandemia por el Covid 19, situación que afectó su capacidad operativa.

Según el medio citado, la compañía no presentó el informe anual de 2022 a tiempo y solo fue revelado en noviembre 17 de 2025, días antes de declararse en insolvencia.

Las cifras reveladas indican que Govecs tuvo una facturación de 7,6 millones de euros producto de la venta de 2.250 scooters eléctricos en 2022; sin embargo, las pérdidas fueron superiores y superaron los 12,5 millones.

Pese a la situación, el informe divulgado hace apenas unos días, contenía lo que parecía un brillante plan para los siguientes años, en el que se contemplaban ingresos por 21 millones de euros en 2025 y pérdidas de solo 177.000 euros, algo que evidentemente no sucedió.

Govecs entrará en un periodo de análisis para definir si se venden sus activos y si puede continuar en operación. | Foto: Getty Images

De igual forma, se conoció que un grupo de autores de PwC ya había advertido en el informe mencionado que las ambiciones de la compañía provocaban “importantes dudas sobre la capacidad de la empresa para continuar con su actividad”, aviso que finalmente se materializó.