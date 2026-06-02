Recarga de pasajes gratis en TransMilenio: así puede activar el beneficio en las estaciones

Las autoridades de Bogotá indicaron que ya inició la recarga de pasajes gratis de TransMilenio para junio de este año. En total, son más de 740.000 personas las que podrán acceder al beneficio.

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El subsidio se realiza con una inversión superior a los $ 11.900 millones y hace parte de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Entre los que recibirán los pasajes gratis, hay grupos de personas mayores, con discapacidad y en situación de pobreza o exclusión extrema.

El objetivo del programa es que las personas puedan desplazarse con mayor facilidad en el sistema sin importar sus recursos. La cantidad de pasajes asignados se realizó teniendo en cuenta la clasificación en el Sisbén IV, el perfil socioeconómico y las condiciones definidas por la iniciativa Ingreso Mínimo Garantizado.

Para recibir el beneficio, acceder y activar los pasajes, la tarjeta TuLlave debe estar personalizada. Gracias a esto, se puede identificar a cada persona y asignar los boletos correspondientes a su perfil.

“Después de realizar la personalización, las personas de los grupos priorizados deberán esperar la actualización de sus datos antes de poder activar los pasajes asignados”, agregó el Distrito.

Para activarlos, los beneficiarios deben acercarse a una taquilla de TransMilenio, presentar la tarjeta y solicitar la activación. En puntos automáticos, el proceso se realiza en la sección ‘Transacciones virtuales’, luego es necesario elegir ‘Solicitar Subsidio/Convenio’ y confirmar los pasajes asignados.

La inversión busca que personas vulnerables puedan moverse por la ciudad y llegar a sus trabajos, hospitales o diferentes lugares necesarios. Foto: Getty Images

¿Cómo se distribuyen los pasajes en junio?

Personas mayores: 332.000 beneficiarios

Personas mayores - Comunidad del Cuidado: 255 beneficiarios

Personas con discapacidad: 160.000 beneficiarios

Personas en condición de pobreza: 247.000 beneficiarios

Personas exhabitantes de calle: 70 beneficiarios

Personas que viven en pagadiarios: 678 beneficiarios

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El beneficio está dirigido a personas en situación de pobreza extrema y moderada, mayores de 62 años, personas con discapacidad, residentes de viviendas tipo pagadiarios, personas mayores con dependencia funcional que hacen parte de la Comunidad de Cuidado y habitantes de calle en procesos de resocialización vinculados al servicio de Hospedaje Social.