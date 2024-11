"Comparto las preocupaciones de Forst": Alemania se una a clamor por defensores

La presentación del informe sobre relatores de derechos humanos en la ONU levantó preocupación en otros países del mundo. Bärbel Kofler, comisionada del Gobierno Federal de Alemania para Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria, se refirió a este documento que da cuenta de la díficil situación que se vive en Colombia. "Comparto plenamente las preocupaciones de Michel Forst sobre violencia continua contra defensores de derechos humanos en Colombia. Su protección más eficaz es un desafío. El apoyo internacional a los esfuerzos de Colombia sigue siendo clave", dijo este miércoles.

Sus declaraciones se dan en medio de una fuerte polémica entre el Gobierno, las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos. Este domingo, SEMANA reveló cómo el Gobierno había negado la entrada del relator Michel Forst a Colombia. El diplomático quería visitar el país para completar este informe con información en terreno. "Por más que intenté e intenté, no fue posible. Le escribí cartas al Gobierno, me reuní con el embajador en Ginebra, pero nada resultó. Incluso, sostuve largas reuniones con el asesor del presidente (hoy fiscal) Francisco Barbosa en París y Ginebra. Nada de esto sirvió. En una de ellas él me aseguró que el Gobierno estaba tratando de poner en práctica mis recomendaciones", le dijo el funcionario de la ONU a SEMANA.

Un día antes de que Forst presentara su informe en Ginebra, un elemento adicional revivió la polémica. "Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos. Parece mentira, pero hay que defender a los colombianos y hay que seguir defendiendo a los líderes, por supuesto, y en eso estamos”, dijo la ministra Alicia Arango. Pese a que hubo un fuerte rechazo a su posición, la ministra se reafirmó. “Yo no voy a pedir excusas, yo pido excusas si alguna persona ofendí con lo que dije. Pero sigo firme en que Colombia tiene que darle una mirada a la seguridad ciudadana también; eso no le quita importancia a lo otro”, agregó.