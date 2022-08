Confidenciales Candidato a la Contraloría es señalado de tener “gran cercanía” con Alfonso Prada y el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra

Es posible que no se recuerde una elección de contralor general de la República tan polémica como la que se está presentando en la actualidad. No hay un día en que no se presente una discusión frente a la lista de diez candidatos que buscan reemplazar a Felipe Córdoba como jefe del ente de control fiscal.

La lista incluso ha tenido que ser modificada en varias oportunidades y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha emitido varios pronunciamientos por no cumplir con la ley de cuotas.

La nueva lista tampoco dejó satisfechos a muchos. En el Congreso de la República se han enviado varios mensajes sobre la idoneidad y capacidad de los candidatos para el cargo, uno de los más importantes del país.

Muchos candidatos han entrado y salido de la lista. Nombres conocidos han sonado bastante, entre ellos Luis Alberto Rodríguez Ospina, exvicemnistro de Hacienda y exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Igualmente, se encuentran Andrés Castro Franco, Julio César Cárdenas Uribe, Luis Carlos Pineda Téllez, María Fernanda Rangel Esparza, Carlos Hernán Rodríguez Becerra (obtuvo el mayor puntaje en conocimiento), Víctor Andrés Salcedo, Juan Carlos Gualdrón Alba, Carlos Fernando Pérez, Luis Alberto Rodríguez Ospina y Diana Carolina Torres García.

En medio de este panorama, Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadana, cuestionó la hoja de vida Carlos Hernán Rodríguez, preguntándole sobre su cercanía con Alfonso Prada, quien fue jefe de debate de Gustavo Petro durante la pasada campaña presidencial.

Igualmente, le manifestó que es importante que aclare si tiene o no relación con el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado a ocho años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica.

“¿Cuáles son, si los hay, los vínculos con la esposa de Alfonso Prada, posible Ministro del Interior, es decir con la señora Adriana Barragán en materia comercial?”, se cuestionó Bustos. “¿Cuáles son sus vínculos de carácter político con el cuestionado exparlamentario Juan Carlos Martínez, quien por su conexidad territorial con este exsenador señalado y cuestionado por sus vínculos con grupos al margen de la ley y con presunto tráfico de drogas?”, afirmó.

El presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas manifestó que es necesario revisar la idoneidad y capacidad de este tipo de candidatos a la hora de llegar al cargo: “¿Será esta la manera cómo se debe manejar el erario público? ¿Serán estos los fardos que deben soportar el conjunto de la territorialidad nacional y el conjunto de los colombianos para redimirnos del grave cáncer de la corrupción en el país?”.

A estos cuestionamientos se le sumó el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien señaló que Carlos Hernán Rodríguez Becerra “es del Valle. Según Noticias Uno, su padrino político ha sido Juan Carlos Martínez, reconocido político sindicado por corrupción y parapolítica”.