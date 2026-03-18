Nación

El silencio de Ricardo Roa frente a los escándalos judiciales que persiguen su administración en Ecopetrol

El presidente de la empresa estatal más grande de Colombia estuvo en la Contraloría.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
18 de marzo de 2026, 12:48 p. m.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Semana

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no tuvo otra que guardar silencio frente a los medios de comunicación que lo estaban esperando en la Contraloría General de la República, para que respondiera por los escándalos judiciales que hoy persiguen su administración al frente de la empresa estatal más grande de Colombia.

Roa estuvo durante la mañana de este miércoles 18 de marzo en las instalaciones de la Contraloría, en el occidente de Bogotá, participando en un foro donde el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, alertó un riesgo inminente de racionamiento y aumento de precios en hidrocarburos y energía eléctrica por falta de abastecimiento y almacenamiento.

Al finalizar ese evento, el presidente de Ecopetrol salió fuertemente escoltado de las instalaciones del ente de control, mientras los medios de comunicación intentaron buscar respuestas a los escándalos en su contra.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, no aceptó cargos por irregularidades en la compra de lujoso apartamento

Roa, en medio de risas y un silencio incómodo, terminó saliendo de la Contraloría General sin dar ningún tipo de explicaciones frente a los procesos que hoy lo tienen ante la justicia, como la compra de un lujoso apartamento y los supuestos beneficios a un empresario con un importante proyecto.

Confidenciales

Juan Fernando Cristo hizo petición al alcalde Carlos Fernando Galán tras el asesinato de un hombre en Ciudad Salitre

Confidenciales

Hernán Cadavid recordó que “nadie conoce una ley importante” de autoría de Iván Cepeda pese a sus 13 años en el Congreso

Confidenciales

Humberto de la Calle a Mafe Carrascal por boicot a Mario Hernández y Arturo Calle: “El fascismo se mimetiza”

Confidenciales

Andrés Guerra pide dar debate en el Senado sobre la mutación de las mafias locales

Confidenciales

Álvaro Uribe rendirá homenaje en Medellín a quienes se opusieron a la llegada de la minga indígena a La Alpujarra

Confidenciales

La candidata presidencial Paloma Valencia no descarta renunciar a su curul en el Congreso en los próximos días; Iván Cepeda no dimitirá

Confidenciales

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella reiteró que se financia con recursos propios y no recibe donaciones

Nación

Caso Ricardo Roa: Fiscalía advierte amenazas a testigo en proceso por compra de lujoso apartamento

Nación

Habla Serafino Iacono, el dueño del apartamento por el que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, responde hoy ante la justicia

Nación

¿Por qué se aplazó la imputación de cargos contra Ricardo Roa y a qué se enfrentaría si reitera su inasistencia?