El silencio de Ricardo Roa frente a los escándalos judiciales que persiguen su administración en Ecopetrol

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no tuvo otra que guardar silencio frente a los medios de comunicación que lo estaban esperando en la Contraloría General de la República, para que respondiera por los escándalos judiciales que hoy persiguen su administración al frente de la empresa estatal más grande de Colombia.
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, guardó silencio frente a los escándalos judiciales que cuestionan su administración. Roa estuvo en la Contraloría, donde se alertaron riesgos energéticos y de gas en el país. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/miLdTVvdpV— Revista Semana (@RevistaSemana) March 18, 2026
Roa estuvo durante la mañana de este miércoles 18 de marzo en las instalaciones de la Contraloría, en el occidente de Bogotá, participando en un foro donde el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, alertó un riesgo inminente de racionamiento y aumento de precios en hidrocarburos y energía eléctrica por falta de abastecimiento y almacenamiento.
Al finalizar ese evento, el presidente de Ecopetrol salió fuertemente escoltado de las instalaciones del ente de control, mientras los medios de comunicación intentaron buscar respuestas a los escándalos en su contra.
Roa, en medio de risas y un silencio incómodo, terminó saliendo de la Contraloría General sin dar ningún tipo de explicaciones frente a los procesos que hoy lo tienen ante la justicia, como la compra de un lujoso apartamento y los supuestos beneficios a un empresario con un importante proyecto.