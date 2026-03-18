El silencio de Ricardo Roa frente a los escándalos judiciales que persiguen su administración en Ecopetrol

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no tuvo otra que guardar silencio frente a los medios de comunicación que lo estaban esperando en la Contraloría General de la República, para que respondiera por los escándalos judiciales que hoy persiguen su administración al frente de la empresa estatal más grande de Colombia.

Roa estuvo durante la mañana de este miércoles 18 de marzo en las instalaciones de la Contraloría, en el occidente de Bogotá, participando en un foro donde el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, alertó un riesgo inminente de racionamiento y aumento de precios en hidrocarburos y energía eléctrica por falta de abastecimiento y almacenamiento.

Al finalizar ese evento, el presidente de Ecopetrol salió fuertemente escoltado de las instalaciones del ente de control, mientras los medios de comunicación intentaron buscar respuestas a los escándalos en su contra.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, no aceptó cargos por irregularidades en la compra de lujoso apartamento

Roa, en medio de risas y un silencio incómodo, terminó saliendo de la Contraloría General sin dar ningún tipo de explicaciones frente a los procesos que hoy lo tienen ante la justicia, como la compra de un lujoso apartamento y los supuestos beneficios a un empresario con un importante proyecto.