María Fernanda Cabal lanzó dardo al Gobierno Petro y le pidió hacerse un exorcismo: “La maldad de la izquierda no es convivencia”

María Fernanda Cabal acompañó el sábado, 23 de agosto, al expresidente Álvaro Uribe Vélez hasta el parque El Golfito, en Bogotá, donde atentaron en contra de Miguel Uribe Turbay.

Allí, se le rindió un nuevo homenaje al senador tras lo que fue su muerte después de estar durante dos meses luchando por su vida en la Fundación Santa Fe.

La senadora cuestionó duramente al Ejecutivo de Petro. | Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ-SEMANA

En el evento, Cabal habló con el medio Pulzo y contó cuál fue el mensaje que el expresidente Uribe les dio después de que lograra recuperar su libertad.

“Que hay que seguir defendiendo esta patria, que tenemos un precandidato asesinado, algo que es impresionante porque fue ahí en ese árbol donde vimos los videos horroríficos”, señaló.

La congresista, que es una de las principales caras de la oposición, remarcó que Colombia no debe “repetir el pasado” y, por lo mismo, es necesario dejar de lado las banderas del resentimiento y recoger las del “deber ser”.

La senadora sostuvo que es necesario aprender de lo ocurrido, porque los colombianos ya no aguantan más violencia.

Por otra parte, también se refirió a la oficialización de Miguel Uribe Londoño, papá de Miguel Uribe Turbay, como nuevo precandidato del Centro Democrático.

“No pasa nada, tenemos que seguir trabajando, la idea de nosotros es ganar”, comentó y advirtió que después de que se escoja a un solo candidato, van a “derrotar a la izquierda”.

Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que le envió al gobierno del presidente Gustavo Petro, al que durante estos cuatro años ha criticado fuertemente y se ha opuesto a varias de sus iniciativas.

Cabal manifestó que la izquierda tuvo la oportunidad que estaba pidiendo, pero finalmente dejó a Colombia en “ruinas” y con una gran violencia esparcida por distintas zonas del territorio nacional.