Suscribirse

Confidenciales

María Fernanda Cabal lanzó dardo al Gobierno Petro y le pidió hacerse un exorcismo: “La maldad de la izquierda no es convivencia”

La senadora volvió a cuestionar duramente al Ejecutivo por la forma en la que ha manejado al país.

Redacción Confidenciales
24 de agosto de 2025, 6:03 p. m.
María Fernanda Cabal Busca la Presidencia para 2026.
María Fernanda Cabal. | Foto: juan carlos sierra-semana

María Fernanda Cabal acompañó el sábado, 23 de agosto, al expresidente Álvaro Uribe Vélez hasta el parque El Golfito, en Bogotá, donde atentaron en contra de Miguel Uribe Turbay.

Allí, se le rindió un nuevo homenaje al senador tras lo que fue su muerte después de estar durante dos meses luchando por su vida en la Fundación Santa Fe.

maría fernanda cabal
La senadora cuestionó duramente al Ejecutivo de Petro. | Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ-SEMANA

En el evento, Cabal habló con el medio Pulzo y contó cuál fue el mensaje que el expresidente Uribe les dio después de que lograra recuperar su libertad.

“Que hay que seguir defendiendo esta patria, que tenemos un precandidato asesinado, algo que es impresionante porque fue ahí en ese árbol donde vimos los videos horroríficos”, señaló.

Contexto: El discurso completo de Álvaro Uribe en el lugar donde atentaron contra Miguel Uribe Turbay: “Que simbolice una llama eterna”

La congresista, que es una de las principales caras de la oposición, remarcó que Colombia no debe “repetir el pasado” y, por lo mismo, es necesario dejar de lado las banderas del resentimiento y recoger las del “deber ser”.

La senadora sostuvo que es necesario aprender de lo ocurrido, porque los colombianos ya no aguantan más violencia.

Por otra parte, también se refirió a la oficialización de Miguel Uribe Londoño, papá de Miguel Uribe Turbay, como nuevo precandidato del Centro Democrático.

“No pasa nada, tenemos que seguir trabajando, la idea de nosotros es ganar”, comentó y advirtió que después de que se escoja a un solo candidato, van a “derrotar a la izquierda”.

Contexto: María Fernanda Cabal y la imagen que compartió de Petro: “Sin palabras”

Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que le envió al gobierno del presidente Gustavo Petro, al que durante estos cuatro años ha criticado fuertemente y se ha opuesto a varias de sus iniciativas.

Cabal manifestó que la izquierda tuvo la oportunidad que estaba pidiendo, pero finalmente dejó a Colombia en “ruinas” y con una gran violencia esparcida por distintas zonas del territorio nacional.

“Deberían ir al psiquiatra o ir a donde un cura y hacerse un exorcismo, porque la maldad de la izquierda no es convivencia”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Egan Bernal habló de la caída de Jonas Vingegaard en la Vuelta a España: reveló lo que no se vio

2. Luis Díaz se confesó sobre jugador del Bayern Múnich: soltó recado que sorprendió

3. Alerta en La Guajira, Magdalena y Atlántico por onda tropical: UNGRD advierte tormentas eléctricas en el litoral

4. Alejandra Giraldo, de ‘Noticias Caracol’, hizo fuerte confesión sobre enfermedad que le diagnosticaron: “No puedo más, me tosté”

5. Israel lanza una ola de ataques contra la capital de Yemen tras el impacto de un misil de racimo hutí

LEER MENOS

Noticias relacionadas

María Fernanda CabalGobierno Petro

Noticias Destacadas

ed 2250

Fedemunicipios se pronuncia tras revelación de SEMANA: “Exigimos reforzar de inmediato las medidas de seguridad”

Redacción Semana
María Fernanda Cabal Busca la Presidencia para 2026.

María Fernanda Cabal lanzó dardo al Gobierno Petro y le pidió hacerse un exorcismo: “La maldad de la izquierda no es convivencia”

Redacción Confidenciales
Visita de comisión del Centro Democrático a Estados Unidos.

Centro Democrático alertó en Estados Unidos sobre situación política y electoral de Colombia

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.