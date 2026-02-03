‘Vientre de la tierra’: por qué Petro eligió este vestido ancestral para la primera dama de EE. UU.

El presidente Gustavo Petro llevó a la Casa Blanca un obsequio que trascendió lo material: un vestido artesanal tejido en guanga, bautizado como El vientre de la tierra. Este gesto diplomático ha resaltado la riqueza indígena de Nariño y el compromiso del mandatario con las raíces culturales colombianas en un momento clave de relaciones bilaterales.

Flor Imbacuán Pantoja, fundadora de Hajsú Etnomoda, emerge de las entrañas del sur de Colombia como una guardiana de tradiciones milenarias. En entrevista con SEMANA, ella misma relata: “Soy una mujer que viene de raíces indígenas de la etnia Pastos, del sur de Nariño. Soy artesana desde niña y también soy diseñadora de modas de profesión. Somos un colectivo de casi 35 familias que conforman Etnomoda, la cual surge desde la esencia, desde la identidad de nuestro pueblo y hoy conectamos con la moda contemporánea sin dejar de lado la tradición; al contrario, sosteniendo nuestra cultura, sensibilizando hacia las nuevas generaciones a que valoremos muchísimo más nuestras tradiciones, nuestras raíces, nuestra identidad, contribuyendo con el cuidado del medio ambiente, creando un verdadero tejido social en nuestro territorio y construyendo esas maravillosas obras de arte que hoy le dan la vuelta al mundo".

Este es el vestido que le regalará Petro a Melania Trump, diseñadora da detalles sobre la prenda: “Más que una ruana, es una obra de arte”

Melania Trump recibirá como regalo un vestido tejido por indígenas colombianas, diseñadora dio detalles sobre la prenda Foto: Hajsú Etnomoda

El nombre Hajsú Etnomoda evoca la esencia femenina de su pueblo, fusionando lo ancestral con lo global. Imbacuán explica en detalle: “Hajsú Etnomoda proviene de vestuario indígena en quichua y en moda que es de un saber étnico; hoy, hemos hecho esa juntanza de manos. Hemos creado una marca comercial que nos representa como colectivo, que nos identifica hacia un mercado nacional e internacional; es un nombre corto, es un nombre que sobre todo hace parte de nuestra raíz, de nuestra identidad. Hajsú es el nombre que identifica más a nuestra mujer”.​

El camino hacia la Casa Blanca

Reunión entre Petro y Trump en la Casa Blanca, este martes 3 de febrero de 2026. Foto: Presidencia de la República de Colombia

La conexión con la Presidencia no fue casual. Según lo narró la diseñadora para SEMANA, hace dos años, Verónica Alcocer, primera dama colombiana, visitó el territorio y se enamoró de las piezas. Imbacuán detalla el proceso: “Para lograrlo, ha sido un camino que hemos recorrido. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener la visita en nuestro territorio hace dos años de la primera dama de la nación; ella adquirió algunas piezas, le encantaron muchísimo. Además, nosotros tenemos una relación muy bonita con Artesanías de Colombia y ellos hicieron esa conexión con el equipo de la Presidencia y nos contactaron. Hicieron la curaduría, escogieron otros productos de artesanos nacionales y nosotros tuvimos la dicha de ser seleccionados”​.

🔴 EN VIVO | Reunión Petro-Trump: el llamativo gesto del presidente colombiano al salir de la Casa Blanca

Este obsequio forma parte de una selección curada que incluyó café y cacao para Trump y su gabinete, pero el vestido destaca por su carga simbólica. El vestido, El vientre de la tierra, pertenece a la colección Raíz Dorada, lanzada el 29 de noviembre de 2025 en el Santuario de las Lajas.

Ella es Carolina Cortés, la modelo colombiana que usó primero el vestido que Petro le regalará a Melania Trump

El significado del vestido

La artesana describe su creación con pasión: “Esta prenda hace parte de la colección Raíz Dorada, la cual representa nuestra identidad, nuestra raíz. Como tal, esta prenda magistral ha tardado en hacerse dos meses. Tiene cinco paños de dos tejedoras distintas. Nosotros somos 35 familias que trabajamos día tras día por generar un proyecto de vida, porque más que hacer ruanas, nosotros buscamos es transformar la vida de nuestro pueblo. Tenemos una gran inversión de tiempo de nuestra vida misma puesta en cada pieza de esta colección. No se trata solo de ruanas, sino que es una forma de salvaguardar nuestra cultura, nuestra identidad y también construir vida alrededor del tejido".

“Siempre hay un muro”: primer mensaje de Gustavo Petro tras la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

De acuerdo con Imbacuán Pantoja, la prenda fue elaborada 100 % en guanga y representa “la cosmogonía de nuestro pueblo, de nuestra espiritualidad y, además, de esa conexión con la madre tierra, por eso, se llama El vientre de la tierra, porque el vientre es algo demasiado importante y espiritual para nosotros”.

“Ayer, cuando despegó el avión, me llenó de nostalgia porque yo dije: ‘Ahí va una hija mía’, porque para mí cada obra es como parir un hijo. Este es un proyecto que ya lleva 15 años y es maravilloso cada obra que va naciendo, que va surgiendo desde nuestras manos, desde nuestro corazón, desde nuestro ser, porque todo tiene una conexión muy importante y de muchísimo respeto para nosotros", afirma la diseñadora.

Hecha con lana de oveja, seda natural, algodón, bambú, lino cashmere y alpaca, esta pieza versátil, chaleco, ruana o vestido, encarna el vientre fértil de la tierra. Su valor ronda los 5 millones de pesos, pero su verdadero precio es irremplazable: 15 años de legado colectivo.

El orgullo de Imbacuán es palpable al imaginar su creación en manos de Melania Trump: “Para mí es un gran orgullo hacer esa conexión primero con la Presidencia de la República, que valora mucho nuestro trabajo, que nos ha ayudado a hacer nuestro puente para llegar hasta la Casa Blanca con esta obra magistral. Me siento profundamente orgullosa, honrada. Esta pieza, más que una ruana, es una obra de arte que lleva la vida de nuestro pueblo, de los colombianos; lleva nuestros sueños, nuestras aspiraciones. Espero que con este regalo podamos abrir grandes caminos con Estados Unidos y podamos seguir generando alianzas de paz y de prosperidad para nuestro país, que tanta paz le hace falta".