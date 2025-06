No toda Bala es bélica: hablamos con Anxela de Bala sobre Rock al Parque y ser una madre rockera en el siglo XXI

El aprecio por parte del público hacía Friedman y del artista hacia Colombia fue palpable. Tan así que entabló amistad con varios músicos locales y ha realizado colaboraciones con ellos. Marty aprecia, no solo el país y su gente, también su música y su cultura.

El 16 de junio de 2025, siete años después, Marty regresó a Colombia para cimentar aún más su estatus de leyenda ; con 14 álbumes de estudio como solista y con múltiples colaboraciones con grandes músicos de Japón (país en donde reside hace varios años), el estadounidense vino para promocionar su más reciente trabajo Drama (2024). Acompañado por talentosos músicos de la nación del sol naciente, la expectativa por su presentación era muy grande. No era para menos; la precisión, la experimentación y la emotividad, hacen parte de este proyecto musical.

Desde horas de la tarde, la Escuela Musical Fernando Sor congregó a los fanáticos que pagaron meet and greet para compartir con el ídolo de la guitarra . Esos primeros en llegar esperaron con ansias a que el músico firmara sus objetos (discos, guitarras y más) y se tomara fotos con ellos dentro del recinto. La expectativa de verlo tocar crecía al ver la amabilidad que Friedman siempre muestra con sus fanáticos, incluso a pocas horas de presentarse.

Después de la presentación de Apolo 7, y sobre las 8:40 p.m. el recinto nuevamente abrió el espacio para Marty Friedman, pero esta vez acompañado por los músicos que lo acompañan en esta gira. Naoki Morioka en la guitarra, Wakazaemon en el bajo y Chargeeeee en la batería. La canción que dio apertura a la presentación fue “Deep End”, de su más reciente lanzamiento Drama . El público quedó extasiado ante esta primera canción, y no era para menos, el feeling , la nostalgia y el virtuosismo definen el sonido de las canciones de este álbum.

Los covers no acabaron allí. Vino un momento muy emotivo de la noche; la banda interpretó el solo de la famosa canción “Tornado of Souls” del aclamado álbum Rust in Peace (1990) de Megadeth, en el que Friedman sumó una participación impecable que lo catapultó a la fama mundial. Al interpretar este fragmento, el músico transportó a los asistentes a aquella época en donde aportaba todo su talento a la reconocida agrupación estadounidense. Fue nada menos que sublime.