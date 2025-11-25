Quedan pocos días para el regreso de la serie de ciencia ficción más vista de Netflix: 140 millones de visualizaciones la respaldan

La serie de ciencia ficción y terror “Stranger Things” está a punto de regresar con su esperada quinta y última temporada, consolidándose como la producción más vista en la historia de Netflix.

La cuarta temporada ya fue un éxito rotundo, acumulando 140.7 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días en la plataforma, posicionándose como la sexta temporada más vista de Netflix hasta la fecha.

Este récord muestra la magnitud del fenómeno global que representa la serie creada por los hermanos Duffer, cuyo estreno definitivo está programado en tres momentos importantes.

La quinta temporada marcará el cierre definitivo de la producción, que ha logrado consolidar una base de fanáticos en todo el mundo gracias a su intrigante mezcla de terror, ciencia ficción y nostalgia de los años 80.

Stranger Things cuenta con un elenco encabezado por Winona Ryder como Joyce Byers, David Harbour como Jim Hopper, Finn Wolfhard interpretando a Mike Wheeler, Milie Bobby Brown como Eleven, entre otros jóvenes talentos que han crecido junto a sus personajes temporada tras temporada.

La dirección sigue a cargo de los hermanos Duffer, quienes mantienen la coherencia de la narrativa y han guiado la serie desde su inicio.​

Hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, hablaron con SEMANA sobre la última temporada de la serie, “esperamos que la gente se sorprenda” | Foto: Courtesy of Netflix © 2025

Esta última entrega estará dividida de la siguiente manera:

El primer volumen, que constará de cuatro episodios, estará disponible desde el 26 de noviembre a las 8:00pm.

El segundo volumen, con tres episodios, se estrenará el 25 de diciembre, en plena temporada navideña. Finalmente, el capítulo definitivo que cerrará toda la serie llegará el 31 de diciembre, justo para vísperas de Año Nuevo.

La jugada apunta a ofrecer una experiencia más inmersiva y espectacular, ampliando el alcance del éxito televisivo hacia la gran pantalla.​

Stranger Things se ha destacado como la serie en inglés más vista de Netflix, con 781 millones de horas visualizadas en tan solo 17 días durante su cuarta temporada, ubicándola en el segundo lugar de la lista general de todos los tiempos en la plataforma, solo superada por la serie surcoreana El juego del calamar.

Además, ha sido número uno en Netflix en 91 países, un indicador del impacto global de la historia y sus personajes.