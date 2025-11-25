Suscribirse

Cultura

Quedan pocos días para el regreso de la serie de ciencia ficción más vista de Netflix: 140 millones de visualizaciones la respaldan

El estreno de la primera parte de la tan esperada serie será este 26 de noviembre a las 8:00 p. m.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
25 de noviembre de 2025, 11:37 p. m.
Hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, hablaron con SEMANA sobre la última temporada de la serie, “esperamos que la gente se sorprenda”
Hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, hablaron con SEMANA sobre la última temporada de la serie, “esperamos que la gente se sorprenda” | Foto: Courtesy of Netflix © 2025

La serie de ciencia ficción y terror “Stranger Things” está a punto de regresar con su esperada quinta y última temporada, consolidándose como la producción más vista en la historia de Netflix.

La cuarta temporada ya fue un éxito rotundo, acumulando 140.7 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días en la plataforma, posicionándose como la sexta temporada más vista de Netflix hasta la fecha.

Este récord muestra la magnitud del fenómeno global que representa la serie creada por los hermanos Duffer, cuyo estreno definitivo está programado en tres momentos importantes.

Contexto: ‘Stranger Things’ temporada 5: ¿Qué duración tienen los episodios?
Stranger Things 5 | Tráiler del volumen 1 | Netflix

La quinta temporada marcará el cierre definitivo de la producción, que ha logrado consolidar una base de fanáticos en todo el mundo gracias a su intrigante mezcla de terror, ciencia ficción y nostalgia de los años 80.

Stranger Things cuenta con un elenco encabezado por Winona Ryder como Joyce Byers, David Harbour como Jim Hopper, Finn Wolfhard interpretando a Mike Wheeler, Milie Bobby Brown como Eleven, entre otros jóvenes talentos que han crecido junto a sus personajes temporada tras temporada.

Contexto: Millie Bobby Brown revela qué actor de ‘Stranger Things’ es el padrino de su hija

La dirección sigue a cargo de los hermanos Duffer, quienes mantienen la coherencia de la narrativa y han guiado la serie desde su inicio.​

Hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, hablaron con SEMANA sobre la última temporada de la serie, “esperamos que la gente se sorprenda”
Hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, hablaron con SEMANA sobre la última temporada de la serie, “esperamos que la gente se sorprenda” | Foto: Courtesy of Netflix © 2025

Esta última entrega estará dividida de la siguiente manera:

El primer volumen, que constará de cuatro episodios, estará disponible desde el 26 de noviembre a las 8:00pm.

El segundo volumen, con tres episodios, se estrenará el 25 de diciembre, en plena temporada navideña. Finalmente, el capítulo definitivo que cerrará toda la serie llegará el 31 de diciembre, justo para vísperas de Año Nuevo.

Contexto: ¿'Stranger Things’ tendrá dos finales? La revelación de los hermanos Duffer sobre la última temporada en Netflix
Hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, hablaron con SEMANA sobre la última temporada de la serie, “esperamos que la gente se sorprenda”
Hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, hablaron con SEMANA sobre la última temporada de la serie, “esperamos que la gente se sorprenda” | Foto: Courtesy of Netflix © 2025

La jugada apunta a ofrecer una experiencia más inmersiva y espectacular, ampliando el alcance del éxito televisivo hacia la gran pantalla.​

Stranger Things se ha destacado como la serie en inglés más vista de Netflix, con 781 millones de horas visualizadas en tan solo 17 días durante su cuarta temporada, ubicándola en el segundo lugar de la lista general de todos los tiempos en la plataforma, solo superada por la serie surcoreana El juego del calamar.

Contexto: Llega a cines el final de la temporada 5 de ‘Stranger Things’: estos son los detalles y fechas de lanzamiento
Hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, hablaron con SEMANA sobre la última temporada de la serie, “esperamos que la gente se sorprenda”
Hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, hablaron con SEMANA sobre la última temporada de la serie, “esperamos que la gente se sorprenda” | Foto: Courtesy of Netflix © 2025

Además, ha sido número uno en Netflix en 91 países, un indicador del impacto global de la historia y sus personajes.

Su lugar en el ranking histórico confirma que la combinación de elementos de ciencia ficción, horror y drama adolescente ha encontrado una respuesta masiva y sostenida del público.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Si podemos hacerlo por las buenas, bien; si es por las malas, también”: Trump sobre las conversaciones con Maduro

2. Jugó con James Rodríguez en la Selección Colombia y sería nuevo jugador de Millonarios: “Está todo listo”

3. Álvaro Uribe, rodeado del personal del Ubérrimo, confesó que este martes fue “un día difícil” para él y su familia: “Que Dios nos ayude”

4. La joven que dejó su vida para mudarse como mochilera en Asia: la historia que cautiva las redes

5. 🔴 EN VIVO | Final MasterChef Celebrity 2025: inicia la preparación del plato fuerte; hay tensión en la cocina

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Stranger ThingsNetflixterror

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.