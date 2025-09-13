Qué ver en Netflix este fin de semana: las mejores películas y series para disfrutar en casa del 13 al 14 de septiembre

Si su plan es ver nuevas películas y series durante el segundo fin de semana de septiembre, en esta nota podrá encontrar algunos de los contenidos imperdibles en Netflix, una de las plataformas de streaming que más ha causado furor en los últimos años con su variado e innovador catálogo de producciones.

Actualmente, dentro del top 10 de películas que están cautivando a los espectadores en Colombia se encuentra La mujer rey, una cinta que lleva dos semanas en este listado y se posiciona como número 1 en 6 países.

‘La mujer rey’

Sinopsis: En la década de 1820, una experimentada líder militar entrena a una nueva generación de guerreras para proteger a su reino de un enemigo poderoso. Inspirada en sucesos reales.

En segundo lugar, a nivel nacional, se ubica Las guerreras k-pop, una película que lleva 12 semanas en el top 10 y es número 1 en 19 países hasta la fecha.

‘Las guerreras k-pop’

Sinopsis: Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar, es la tercera película recomendada dentro del top 10 de Netflix, posicionándose en 16 países esta semana.

‘Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar’

Sinopsis: Mensajes vulgares y burlones llenan los teléfonos de una adolescente y su novio. ¿Quién los envía y por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante respuesta.

En cuanto a series, las tres primeras del top 10 en Colombia son: Merlina: Temporada 2; Dos tumbas: Miniserie; y Bon appétit, majestad: Miniserie. La primera, protagonizada por Jenna Ortega, cuenta con nuevos personajes, entre ellos la reconocida artista Lady Gaga.

Respecto a Dos tumbas: Miniserie, según datos de Netflix, es una serie que lleva dos semanas en el top 10 de lo más visto en esta categoría, alcanzando la posición número 1 en 3 países esta semana.

Por último, Bon appétit, majestad: Miniserie, lleva 3 semanas en el top 10 de lo más visto en series y número 1 en 8 países esta semana.

A nivel global en series de habla inglesa sigue marcando la segunda temporada de Merlina; Mi vida con los chicos Walter: Temporada 2; Rehén: Miniserie; y Katrina: Contra viento y marea: Temporada 1.