El Festival Centro es un evento imperdible cuya programación ya está disponible (compartimos aquí el enlace de redes sociales para que la puede navegar y programarse). Del 29 de enero al 1ero de febrero, serán más de 48 artistas en escena, en más de 10 escenarios de una ciudad que vibrará al son de varios ritmos, en el centro de la capital.

Anamaría Oramas, una de las figuras destacadas de esta edición. Foto: Esteban Vega La-Rotta / SEMANA

En medio de las tantas propuestas valiosas que tocarán, que vienen de Bogotá, de Colombia y de América, destacamos estas dos experiencias. Son lideradas por mujeres pero alimentadas desde la exploración, la colaboración, el diálogo cultura y el corazón; congregan quintetos y conjuran experiencias únicas.

Lucía Pulido: ‘Colombia y México, dos pueblos’

Lucía Pulido es una de las cantantes más versátiles e importantes del continente. Foto: Manuel Enríquez

Hablar de Lucía Pulido es condensar más de 40 años de historia en la música. Es una de las cantantes más versátiles e importantes del continente. Nació en Bogotá y se crio en Yopal, Casanare, marcándose desde muy niña como ciudadana del mundo.

A comienzos de los años ochenta regresó a Bogotá donde formó el dueto Iván & Lucía, al lado del hoy productor Iván Benavides. Juntos construyeron uno de los más memorables repertorios y durante 13 años de actividades lograron marcar un rumbo para la nueva canción colombiana.

Posteriormente, su paso por Nueva York a mediados de los noventa, determinó el rumbo de su música, en la que navegó sonidos tradicionales de Colombia, el jazz y la música experimental. Y en todo su trayecto, grandes nombres se han hecho parte. Nombres como Erik Friedlander, Fernando Tarrés y Satoshi Takeishi dan cuenta de su alquimia única.

La voz de Lucía Pulido se ha escuchado en escenarios como El Carnegie Hall, Lincoln Center; en festivales como Jazz al Parque (Bogotá), Glatt Und Verkehrt (Austria), Usadba Jazz (Rusia), Cervantino (México), entre muchos otros. Y su discografía suma trabajos destacados como los álbumes Lucía, Dolor de ausencia, Por esos caminos, Arrullo de la noche honda, entre otros.

Lucía Pulido y su quinteto. tocan en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, este 31 de enero, a las 8 pm. La entrada es libre. Foto: Manuel Enríquez

Tras vivir más de 14 años en México y explorar a profundidad sus ritmos y géneros, el resultado hoy es un nuevo ensamble, uno que hermana, une y explora. Colombia y México, dos pueblos, una raíz es la respuesta a los vínculos y similitudes que encuentra en ambos países.

En sus propias palabras, “el origen de la trova yucateca es el bambuco colombiano, que se encuentra con el bolero que está llegando de Cuba, a comienzos del siglo XX. La cumbia, que es el ritmo colombiano que más fronteras ha traspasado y que se ha transformado, en Argentina le dicen cumbia villera, en Perú chica y en México es la cumbia mexicana, y hay más variaciones”.

La propuesta, creada por músicos provenientes de distintas corrientes, aborda manifestaciones sonoras tradicionales y experimentales e incluye composiciones originales.

A partir de un laboratorio de investigación/creación y de un diálogo entre la tradición y la contemporaneidad, nace esta propuesta donde se develan las raíces comunes y la hermandad espiritual de Colombia y México a través de la música.

Con este proyecto, Lucía Pulido Ensamble entrelaza historias y sonoridades diversas a partir de la combinación de una gran variedad de ritmos populares de los dos países, como la cumbia, la trova yucateca, la petenera, el bambuco, las pirekuas y las guabinas, entre otros.

*Se presenta dos veces en Bogotá. En el Festival Centro (Teatro Jorge Eliécer Gaitán; Enero 31 – 8 pm; Entrada Libre) y en el Festival Músicas del Mundo (Auditorio Mario Laserna, Universidad de los Andes; Febrero 3 – 7: 00 pm; Entrada Libre).

‘Desde Dentro’: Gina Savino, Álvaro Buendía, una experiencia

En el marco de la Franja Independiente del Festival Centro 2026, este jueves 29 de enero, el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes será escenario de Desde Dentro, una experiencia profunda de escucha, introspección y conexión emocional a través de la música, la voz, la palabra y el silencio. Esta hilvana dos conciertos.

Desde las 5:30 p. m., el público podrá vivir una travesía sonora y sensorial de la mano de Gina Savino y, desde las 6:30, de Álvaro Buendía. Ambas propuestas artísticas dialogan desde la vulnerabilidad, la autenticidad y la exploración del mundo interior.

Gina Savino, cantante, artista escénica e improvisadora vocal con más de 15 años de trayectoria, desarrolla una práctica centrada en la creación en tiempo real. Foto: cortesía artista / A.P.I.

Desde Dentro nace como una respuesta artística a la necesidad de reconectar con la sensibilidad y la introspección en tiempos marcados por la inmediatez y lo superficial. Más que un concierto, la propuesta se concibe como un espacio íntimo y transformador, donde la emoción se convierte en música, la palabra en paisaje y el silencio en una forma activa de escucha.

En esta ocasión, Savino se presenta con Rafa Lozina (percusión), Gabriela Ponce (clarinete), Nicolás Mejía (guitarra eléctrica) y Juan Pablo Camacho (bajo). Foto: cortesía artista / A.P.I.

Gina Savino, cantante, artista escénica e improvisadora vocal con más de 15 años de trayectoria, desarrolla una práctica centrada en la creación en tiempo real y la exploración de la voz como canal de expresión emocional y corporal. En esta ocasión se presenta con su quinteto que completan Rafa Lozina (percusión), Gabriela Ponce (clarinete), Nicolás Mejía (guitarra eléctrica) y Juan Pablo Camacho (bajo).

En su concierto, Álvaro Buendía estará acompañado por el Chongo de Colombia y Mente Orgánica. Foto: cortesía / A.P.I.

Por su parte, Álvaro Buendía es músico, compositor y artista colombiano con más de 10 años de trayectoria. Su obra transita entre la canción y la poesía con un enfoque introspectivo y sensible, explorando los paisajes emocionales y las preguntas del alma.

Sobre la puesta en escena, esta concibe el escenario como un corazón habitado, un espacio interior que se revela de forma progresiva. La luz sugiere y acompaña, delimitando territorios íntimos para cada músico y construyendo una atmósfera cálida, contenida y profundamente sensorial. Elementos domésticos evocan el hogar como metáfora del corazón, mientras árboles reales y proyecciones sutiles dialogan con la música como un pulso constante. Imperdible.

*'Desde Dentro’ tiene lugar el 29 de enero de 2026; 5:00 p. m. a 7:30 p. m.; en el Auditorio Mario Laserna, Universidad de los Andes.