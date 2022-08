Barbie Ferreira no actuará en la tercera temporada de ‘Euphoria’; esta es la razón

Euphoria se ubicó como una de las producciones más famosas y vistas de HBO durante varios años, a raíz del fuerte impacto que tuvo en el público internacional. La historia de Rue y sus amigos logró mover fibras en los espectadores, quienes vieron a profundidad tramas y vínculos relacionados con drogas, sexualidad y temores internos.

Con dos temporadas al aire, los fanáticos quedaron a la expectativa de la tercera parte, la cual será estrenada en 2024 por cuestiones de tiempo de rodaje y posproducción. No obstante, poco a poco se conocen detalles de los llamados que hace el equipo al elenco y las temáticas que se implementarán.

Recientemente, los seguidores de la serie se estrellaron con una lamentable noticia que fue revelada en las últimas horas, la cual indica de forma oficial que un actor no regresará a interpretar a su personaje dentro de la historia.

Barbie Ferreira se despide de Kat Hernández

De acuerdo con lo que quedó plasmado en redes sociales, la artista Barbie Ferreira utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un sentido post, donde se despedía de su amado personaje y de Euphoria. La actriz publicó una pintura que le hizo su amiga y compañera Hunter Schafer, intérprete de Jules, sobre el papel que representó.

“Tras cuatro años encarnando el personaje tan especial y enigmático de Kat, tengo que despedirme de él con ojos llorosos. Espero que muchos de ustedes se hayan visto reflejados en ella tanto como yo lo he hecho y que los alegrara ver su camino hacia el personaje que es ahora”, escribió la celebridad en la historia de su perfil.

“Puse todo mi cuidado y amor en ella, espero que lo hayan podido sentir. Te quiero, Katherine Hernández”, agregó en el texto, donde se observa dicha ilustración que hizo su colega de una enigmática escena de la primera temporada.

#IMPORTANTE: Barbie Ferreira acaba de confirmar en sus redes sociales que no regresará para la tercera temporada de @euphoriaHBO 📺🥲 pic.twitter.com/z3m9LeiXE9 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) August 24, 2022

Los rumores apuntan a que la salida de Ferreira del proyecto se debe a la disputa que tuvo con Sam Levinson, director de la serie, por diferencias respecto al desarrollo del personaje. Por el momento no se han revelado detalles sobre la decisión y el drástico cambio en la trama.

‘Euphoria 3’: cambios en la nueva temporada

Recientemente, en medio de un mar de dudas sobre cómo se realizará esta nueva temporada, Zendaya, protagonista de la serie, dio una entrevista a un famoso medio de entretenimiento y reveló detalles de lo que espera que plasme la nueva trama.

La actriz comentó a The Hollywood Reporter sobre los cambios que se buscan y el giro inesperado que podría tener la historia con cada personaje.

Según reveló Zendaya, su interés para esta fase de la historia es mostrar qué ocurrió con cada uno de los personajes luego de salir de la escuela. El enfoque iría de la mano en la búsqueda de respuestas y transformaciones que vivieron.

“Creo que será emocionante explorar los personajes fuera de la escuela secundaria. Quiero ver cómo se ve Rue Bennett en su camino hacia la sobriedad, qué caótico podría parecer. Pero también con todos los personajes, en el sentido de que están tratando de averiguar qué hacer con sus vidas cuando termine la escuela secundaria y qué tipo de personas quieren ser”, expresó la celebridad en el medio.

La experiencia de Zendaya en ‘Euphoria’

De acuerdo con lo que quedó reflejado en el diálogo que sostuvo la celebridad con The Hollywood Reporter, su proceso con Euphoria es bastante particular, teniendo en cuenta que dejó de ser solo una actriz y se convirtió en miembro del equipo creativo. La artista manifestó la importancia que tiene este proyecto en su carrera y lo fundamental que es mostrar rasgos nuevos al público.

“En la primera temporada ejercí también de productora y Sam Levinson me estaba dando el espacio para ser creativa y aprender. Así que repetí cuando se trataba de la segunda temporada, y también de los episodios especiales intermedios. Por eso, sentí que era lo correcto tenerlo en una capacidad más oficial”, dijo Zendaya en la entrevista.

“El programa me ha permitido salir de mi caparazón como actriz, pero también detrás de la cámara, estar en un lugar donde no hay malas ideas y te sientes lo suficientemente segura como para hablar y decir: ‘Oye, ¿y si intentamos esto?’. Personalmente, soy muy autocrítica, pero también soy muy tímida a veces, así que no diré nada. Pero aquí tengo mis propias responsabilidades”, agregó.