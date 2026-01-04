Cultura

‘El Caballero de los Siete Reinos’ llega en enero: fecha de estreno y dónde verla en streaming

Esta serie promete explorar la historia de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, un siglo antes de los eventos de ‘Game of Thrones’.

4 de enero de 2026, 11:38 a. m.
Las plataformas de streaming se han convertido en la mejor forma de entretenimiento en casa.
Las plataformas de streaming se han convertido en la mejor forma de entretenimiento en casa.

Este 2026 arranca con catálogos imperdibles en las principales plataformas de streaming, ofreciendo a los espectadores una amplia variedad de géneros para armar el plan ideal de fin de semana, ya sea en familia, con amigos o en pareja.

Uno de los lanzamientos más esperados es A Knight of the Seven Kingdoms (El Caballero de los Siete Reinos, en español), una serie que promete explorar la historia de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, un siglo antes de los eventos de ‘Game of Thrones’ (Juego de Tronos).

Aunque en esta producción no habrá grandes reyes ni dinastías enfrentándose, un caballero y su escudero serán los protagonistas del tan anhelado estreno que llega a la plataforma de HBO Max el próximo 19 de enero, y que ha despertado grandes expectativas.

“Un siglo antes de los acontecimientos de ‘Juego de Tronos’, dos héroes improbables vagaban por Poniente: un joven e ingenuo, pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su pequeño escudero, Egg”, señala la sinopsis de la serie, ambientada en una época en la que el linaje Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva.

De este modo, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardarán a estos improbables e incomparables amigos en una historia que, según el portal Meristation, se desarrollará en 6 episodios, cuya duración varía de la siguiente manera:

  • Episodio 1: 42 minutos
  • Episodio 2: 33 minutos
  • Episodio 3: 31 minutos
  • Episodio 4: 34 minutos
  • Episodio 5: 37 minutos
  • Episodio 6: 31 minutos
La serie estará protagonizada por Peter Claffey como Ser Duncan el Alto, un caballero errante con un fuerte sentido del honor, y Dexter Sol Ansell, encargado en darle vida al escudero Egg, quien en realidad es el príncipe Aegon Targaryen, un antepasado de los célebres personajes de la saga.

En el reparto también aparecen otros grandes talentos como Sam Spruell, Daniel Ings, Bertie Carvel, Finn Bennett, Henry Ashton, Edward Ashley, Shaun Thomas y más, todos con la intención de personificar una nueva generación de personajes que habitan el siempre peligroso continente de Westeros.

Otro dato importante para destacar sobre este proyecto, es que cuenta con la participación directa de George R. R. Martin, quien coescribe y produce ejecutivamente la serie junto a Ira Parker, guionista de House of the Dragon.

A este equipo de trabajo se suman Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris y Sarah Bradshaw, como productores ejecutivos, todos con una amplia experiencia en grandes producciones de fantasía.

Noticias Destacadas