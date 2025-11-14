Netflix es una de las plataformas de streaming favoritas, gracias a su amplio catálogo ha logrado conquistar a la audiencia y la variedad en su contenido ha sido destacable, pues no solo cuenta con producciones cinematográficas originales, sino también con juegos interactivos.

Su oferta variada en los diferentes géneros en sus producciones, como series y películas la ha convertido en la opción escogida por muchos usuarios que buscan entretenimiento accesible desde cualquier pantalla.

Esta plataforma estadounidense realiza un ranking semanal y a continuación el top 10 de las películas más vistas y más populares en Colombia, junto a la sinopsis oficial de cada producción.

10. Shrek

En una misión para recuperar a una hermosa princesa de las garras de un dragón feroz, un ogro gruñón forma un equipo con un burro ocurrente.

Shrek: película de Netflix | Foto: Tomada de Netflix

9. Maldita suerte

Bajo las encandilantes luces de los casinos de Macao, un apostador que huye de su pasado (y de sus deudas) queda fascinado con una enigmática mujer en una mesa de bacará.

Maldita suerte: película de Netflix | Foto: Tomada de Netflix

8. Desconectada

Cuando la madre de June y su nuevo novio no regresan de un viaje a Colombia, la adolescente experta en tecnología comienza su propia investigación en internet.

Desconectada: película de Netflix | Foto: Tomada de Netflix

7. Caramelo

Tras un diagnóstico que cambia su vida, un prometedor chef recupera la esperanza y el humor con la ayuda de un adorable amigo de cuatro patas, un encuentro que transforma sus vidas para siempre.

6. Una casa de dinamita

Cuando se lanza un misil de origen desconocido a Estados Unidos, se inicia una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque.

Una casa dinamita: película de Netflix | Foto: Tomada de Netflix

5. Shrek: Para siempre el capítulo final

Esta es la cuarta película de la saga, luego de varias aventuras y tener fama, Shrek empieza a vivir una vida domesticada, dedicado a cambiar pañales y firmar autógrafos. Pero, su vida vuelve a cambiar radicalmente luego de aceptar un trato de Rumpelstiltskin.

Shrek: Para siempre el capítulo final: película de Netflix | Foto: Tomada de Netflix

4. La mujer de la fila

Para sacar a su hijo de la cárcel, una madre se enfrenta a un sistema judicial corrupto y encuentra a otras mujeres que libran batallas similares. Basada en una historia real.

La mujer de la fila: película de Netflix | Foto: Tomada de Netflix

3. Las guerreras k-pop

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

Las guerreras k-pop es una de las películas más vistas en Netflix. | Foto: Captura de Tudum by Netflix

2. Rápidos y furiosos X

Dom Toretto enfrenta el desafío más peligroso: correr contra reloj para salvar a su familia de un enemigo implacable, lleno de rencor y con una furia al volante desatada. Una de las sagas con más películas y las que han logrado ser las más taquilleras.

Rápidos y furiosos X: película de Netflix | Foto: Tomada de Netflix

1. Frankenstein

El ganador del Oscar Guillermo del Toro adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición.