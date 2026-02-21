Cultura

Top 10 de las series y películas más vistas en Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max en febrero

En esta selección están los nuevos estrenos que captaron la atención de los espectadores en el segundo mes del año con su trama y elenco.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
21 de febrero de 2026, 6:58 a. m.
Netflix es una plataforma de streaming con un amplio catálogo de contenidos.
Netflix es una plataforma de streaming con un amplio catálogo de contenidos. Foto: Getty Images

En febrero, las principales plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max, sorprendieron a sus suscriptores con una variada selección de estrenos en sus catálogos, incluyendo series y películas que rápidamente captaron la atención del público gracias a sus atractivas tramas y elencos.

Entre esas producciones, que abarcan distintos géneros, este es el top 10 de las más vistas durante este segundo mes del año:

Netflix

1. Las Leonas (Les Lionnes)

  • Categoría: serie. 8 episodios.
  • Género: Comedia, drama.
  • Sinopsis: Cinco mujeres se ven atrapadas en un buen lío y deciden solucionarlo atracando un banco disfrazadas de hombres. En resultado: un subidón de adrenalina, 36.280 euros en su haber y la certeza de que acaban de meterse en otro lío aún mayor. Porque no tardan en tener a políticos, policías y mafiosos respirándoles en la nuca, sin sospechar que detrás de los temidos mercenarios que buscan se esconde un grupo de mujeres corrientes… Y así nacen “Las leonas”.
  • Reparto: Rebecca Marder, Zoé Marchal, Naidra Ayadi, Pascale Arbillot, Tya Deslauriers.
YouTube video mNnp9tF0lIY thumbnail
Wagner Moura sobre ‘El agente secreto’, el arte y su camino: “Vivir en Colombia me conectó con Latinoamérica”

2. Cómo llegar al cielo desde Belfast (How to Get to Heaven from Belfast)

Televisión

Estrenos de Netflix que llegan a la plataforma de ‘streaming’ en la última semana de febrero de 2026

Arcadia

Arte, teatro, streaming y música solidaria: cuatro recomendaciones imperdibles de Arcadia

Arcadia

Wagner Moura sobre ‘El agente secreto’, el arte y su camino: “Vivir en Colombia me conectó con Latinoamérica”

Televisión

‘House of the Dragon’: se revela inesperado tráiler oficial de la tercera temporada y hay detalles claves

Televisión

¿No va más? Directores de ‘Las guerreras K-Pop’ dieron inesperada noticia relacionada con la secuela

Televisión

¿Qué ver el fin de semana del 20 al 22 de febrero en Netflix?

Arcadia

‘La casa de los espíritus’, basada en la obra de Isabel Allende, fija fecha de estreno en Prime Video

Televisión

‘Euphoria’: regreso de personajes, nuevos nombres y tramas confirmadas para la tercera temporada

Televisión

Apple TV: fechas de los próximos estrenos que llegan a la plataforma en la primera mitad de 2026

Televisión

La serie de Harry Potter en HBO Max desvela uno de los misterios que no se pudo ver en las películas

  • Categoría: serie. 8 episodios.
  • Género: Comedia, intriga.
  • Sinopsis: Tres grandes amigas se embarcan en una disparatada aventura para desentrañar la misteriosa y sospechosa muerte de otra amiga mientras tratan de mantener oculto su oscuro secreto.
  • Reparto: Roisin Gallagher, Sinéad Keenan, Caoilfhionn Dunne, Bronagh Gallagher.
YouTube video 6flC0y-2iFw thumbnail

3. En el barro

  • Categoría: serie. Temporada 2, 8 episodios.
  • Género: Thriller, drama.
  • Sinopsis: Cinco presas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder de la cárcel amenazan con separarlas. Spin-off de ‘El marginal’.
  • Reparto: Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Ana Rujas, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Rita Cortese.
YouTube video ODEX7as_92c thumbnail

4. Cortafuego

  • Categoría: película
  • Género: Thriller, drama.
  • Sinopsis: Tras la muerte de su marido, Mara viaja con su hija Lide, su cuñado, la mujer de éste, y el hijo de ambos a la casa de verano en el bosque para cerrar las heridas del pasado. Lo que iba a ser un intento de cerrar el duelo se convierte en una pesadilla cuando Lide desaparece justo cuando se declara un incendio forestal en la zona. Desesperada, la familia decide adentrarse en el bosque para buscar a la niña. Aislados, sin ayuda oficial y con el fuego cerrándoles el paso, su única esperanza es Santi, el guarda forestal de la zona. Pero a medida que el cerco se estrecha, Mara empieza a sospechar que el incendio no es la única amenaza: alguien está mintiendo.
  • Reparto: Belén Cuesta, Joaquín Furriel, Enric Auquer.
YouTube video L7DZQeHNDVo thumbnail

Amazon Prime Video

5. Parecido a un asesinato

  • Categoría: película
  • Género: Intriga, drama.
  • Sinopsis: Eva vive un momento feliz con una nueva pareja, Nazario, escritor de éxito, y su hija, Alicia, una adolescente con la que espera congeniar. Por fin tiene una familia que le permitirá olvidar el pasado. Pero no será tan fácil. El horror que sufrió con José, su ex marido, un policía posesivo y violento, vuelve para amenazar su paraíso; y por ello decide esconderse en el refugio de su infancia. Será un viaje hacia el miedo, hasta un lugar que afectará a todo su entorno.
  • Reparto: Blanca Suárez, Eduardo Noriega, Tamar Novas, Claudia Mora.
YouTube video vP9gw4cafts thumbnail

6. Paul McCartney: Man on the Run

  • Categoría: película
  • Género: documental.
  • Sinopsis: Tras la disolución de The Beatles, Paul McCartney formó Wings con su esposa Linda. Metraje de archivo capta su vida juntos y muestra cómo Linda inspiró la música de Paul en los 70, década en la que Wings cosechó varios éxitos.
  • Reparto: Paul McCartney, Wings, The Beatles, Linda McCartney.
YouTube video pBcllNrY0u8 thumbnail

HBO Max

7. Como agua para chocolate

  • Categoría: serie. temporada 2.
  • Sinopsis: cuenta la historia de Tita y Pedro, cuyo amor desafía el deber y la tradición. A través de recetas llenas de pasión, la serie celebra la juventud, el deseo y la sensualidad, convirtiendo la cocina en un espacio de resistencia al tiempo que ofrece una versión fresca y cautivadora para una nueva generación.
  • Reparto: Azul Guaita, Irene Azuela, Ana Valeria Becerril, Andrés Baida, Mauricio García Lozano.
YouTube video Fy6nIOn_pdM thumbnail

8. Portobello

  • Categoría: miniserie. 6 episodios.
  • Género: drama.
  • Sinopsis: La historia de Enzo Tortora, quien fue acusado por colaboradores de la justicia de formar parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico.
  • Reparto: Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano.
YouTube video elyhbtZjeWM thumbnail
Arte, teatro, streaming y música solidaria: cuatro recomendaciones imperdibles de Arcadia

Disney+

9. Ella McCay

  • Categoría: película.
  • Género: comedia, drama.
  • Sinopsis: Una joven política idealista hace malabarismos con sus problemas familiares y su estresante vida laboral mientras se prepara para ocupar nada menos que el puesto de gobernadora de su Estado, ocupando el puesto de su mentor.
  • Reparto: Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Jack Lowden, Kumail Nanjiani.
YouTube video hJYPGhJDjaU thumbnail

10. Paradise

  • Categoría: serie. Temporada 2.
  • Género: Intriga.
  • Sinopsis: En una serena comunidad habitada por algunas de las personas más prominentes del mundo, la tranquilidad estalla cuando se produce un espeluznante asesinato y se desencadena una investigación de alto riesgo. Xavier Collins, jefe del Servicio Secreto de la Casa Blanca, es rápidamente investigado por la muerte del presidente, al que descubre junto a su cama.
  • Reparto: Sterling K. Brown, James Marsden, Julianne Nicholson, Sarah Shahi.
YouTube video wQfqQ-oIXiA thumbnail

Más de Televisión

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.

Estrenos de Netflix que llegan a la plataforma de ‘streaming’ en la última semana de febrero de 2026

‘Nunca fue solo aquí (era, ya en otra parte)’, de Santiago Díaz Escamilla, en Galería Casa Riegner.

Arte, teatro, streaming y música solidaria: cuatro recomendaciones imperdibles de Arcadia

Este rol lo vio filmar de nuevo en Brasil, en portugués, luego de más de 12 años alejado, especialmente por los años Bolsonaro, que fueron oscuros para las artes, el cine y la educación.

Wagner Moura sobre ‘El agente secreto’, el arte y su camino: “Vivir en Colombia me conectó con Latinoamérica”

House of the Dragon 3

‘House of the Dragon’: se revela inesperado tráiler oficial de la tercera temporada y hay detalles claves

Esta ha sido una de las películas animadas más exitosas del año 2025.

¿No va más? Directores de ‘Las guerreras K-Pop’ dieron inesperada noticia relacionada con la secuela

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.

¿Qué ver el fin de semana del 20 al 22 de febrero en Netflix?

La serie es protagonizada por Alfonso Herrera (Rebel Moon) como Esteban Trueba, con Nicole Wallace (Culpa Nuestra) y Dolores Fonzi (Belén) encarnando a Clara del Valle en diferentes etapas de su vida.

‘La casa de los espíritus’, basada en la obra de Isabel Allende, fija fecha de estreno en Prime Video

Niños de Plomo

Lo que hay detrás de ‘Niños de plomo’, la serie de Netflix que tiene a todos hablando

J Balvin y Residente están trabajando juntos en un nuevo proyecto.

De la música al cine: Bad Bunny protagonizará su primera película bajo la dirección de Residente

Noticias Destacadas