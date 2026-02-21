Top 10 de las series y películas más vistas en Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max en febrero

En febrero, las principales plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max, sorprendieron a sus suscriptores con una variada selección de estrenos en sus catálogos, incluyendo series y películas que rápidamente captaron la atención del público gracias a sus atractivas tramas y elencos.

Entre esas producciones, que abarcan distintos géneros, este es el top 10 de las más vistas durante este segundo mes del año:

Netflix

1. Las Leonas (Les Lionnes)

Categoría: serie. 8 episodios.

serie. 8 episodios. Género: Comedia, drama.

Comedia, drama. Sinopsis: Cinco mujeres se ven atrapadas en un buen lío y deciden solucionarlo atracando un banco disfrazadas de hombres. En resultado: un subidón de adrenalina, 36.280 euros en su haber y la certeza de que acaban de meterse en otro lío aún mayor. Porque no tardan en tener a políticos, policías y mafiosos respirándoles en la nuca, sin sospechar que detrás de los temidos mercenarios que buscan se esconde un grupo de mujeres corrientes… Y así nacen “Las leonas”.

Reparto: Rebecca Marder, Zoé Marchal, Naidra Ayadi, Pascale Arbillot, Tya Deslauriers.

2. Cómo llegar al cielo desde Belfast (How to Get to Heaven from Belfast)

Categoría: serie. 8 episodios.

serie. 8 episodios. Género: Comedia, intriga.

Comedia, intriga. Sinopsis: Tres grandes amigas se embarcan en una disparatada aventura para desentrañar la misteriosa y sospechosa muerte de otra amiga mientras tratan de mantener oculto su oscuro secreto.

Reparto: Roisin Gallagher, Sinéad Keenan, Caoilfhionn Dunne, Bronagh Gallagher.

3. En el barro

Categoría: serie. Temporada 2, 8 episodios.

serie. Temporada 2, 8 episodios. Género: Thriller, drama.

Thriller, drama. Sinopsis: Cinco presas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder de la cárcel amenazan con separarlas. Spin-off de ‘El marginal’.

Reparto: Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Ana Rujas, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Rita Cortese.

4. Cortafuego

Categoría: película

película Género: Thriller, drama.

Thriller, drama. Sinopsis: Tras la muerte de su marido, Mara viaja con su hija Lide, su cuñado, la mujer de éste, y el hijo de ambos a la casa de verano en el bosque para cerrar las heridas del pasado. Lo que iba a ser un intento de cerrar el duelo se convierte en una pesadilla cuando Lide desaparece justo cuando se declara un incendio forestal en la zona. Desesperada, la familia decide adentrarse en el bosque para buscar a la niña. Aislados, sin ayuda oficial y con el fuego cerrándoles el paso, su única esperanza es Santi, el guarda forestal de la zona. Pero a medida que el cerco se estrecha, Mara empieza a sospechar que el incendio no es la única amenaza: alguien está mintiendo.

Reparto: Belén Cuesta, Joaquín Furriel, Enric Auquer.

Amazon Prime Video

5. Parecido a un asesinato

Categoría: película

película Género: Intriga, drama.

Intriga, drama. Sinopsis: Eva vive un momento feliz con una nueva pareja, Nazario, escritor de éxito, y su hija, Alicia, una adolescente con la que espera congeniar. Por fin tiene una familia que le permitirá olvidar el pasado. Pero no será tan fácil. El horror que sufrió con José, su ex marido, un policía posesivo y violento, vuelve para amenazar su paraíso; y por ello decide esconderse en el refugio de su infancia. Será un viaje hacia el miedo, hasta un lugar que afectará a todo su entorno.

Reparto: Blanca Suárez, Eduardo Noriega, Tamar Novas, Claudia Mora.

6. Paul McCartney: Man on the Run

Categoría: película

película Género: documental.

documental. Sinopsis: Tras la disolución de The Beatles, Paul McCartney formó Wings con su esposa Linda. Metraje de archivo capta su vida juntos y muestra cómo Linda inspiró la música de Paul en los 70, década en la que Wings cosechó varios éxitos.

Reparto: Paul McCartney, Wings, The Beatles, Linda McCartney.

HBO Max

7. Como agua para chocolate

Categoría: serie. temporada 2.

serie. temporada 2. Sinopsis: cuenta la historia de Tita y Pedro, cuyo amor desafía el deber y la tradición. A través de recetas llenas de pasión, la serie celebra la juventud, el deseo y la sensualidad, convirtiendo la cocina en un espacio de resistencia al tiempo que ofrece una versión fresca y cautivadora para una nueva generación.

Reparto: Azul Guaita, Irene Azuela, Ana Valeria Becerril, Andrés Baida, Mauricio García Lozano.

8. Portobello

Categoría: miniserie. 6 episodios.

miniserie. 6 episodios. Género: drama.

drama. Sinopsis: La historia de Enzo Tortora, quien fue acusado por colaboradores de la justicia de formar parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico.

Reparto: Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano.

Disney+

9. Ella McCay

Categoría: película.

película. Género: comedia, drama.

comedia, drama. Sinopsis: Una joven política idealista hace malabarismos con sus problemas familiares y su estresante vida laboral mientras se prepara para ocupar nada menos que el puesto de gobernadora de su Estado, ocupando el puesto de su mentor.

Reparto: Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Jack Lowden, Kumail Nanjiani.

