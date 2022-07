El nuevo divorcio que sorprende al mundo del fútbol, tras la separación de Piqué

El pasado sábado 4 de junio la artista colombiana Shakira y el jugador español Gerard Piqué anunciaron que, después de más de 10 años de relación sentimental, se separaban.

El pronunciamiento lo hicieron a través de un comunicado de prensa redactado por la agencia de comunicaciones de Shakira, en el que, tanto ella como el futbolista, pidieron respeto por la decisión que tomaron.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, se indicó, en aquel momento, en el comunicado.

Ahora, puntualmente, el pasado lunes 11 de julio, Francesco Totti, quien fuera futbolista del A.S. Roma, y la modelo y presentadora, Ilary Blasi, pusieron fin a su relación tras haber estado juntos 20 años.

“Después de 20 años juntos, lamentablemente mi historia de pareja con Ilary se ha terminado. Todo lo que he dicho en estos últimos meses ha sido para tratar de proteger a nuestros hijos (...) He intentado superar la crisis de mi matrimonio, pero hoy comprendo que la separación, aunque dolorosa, ya no es evitable. Seguiré unido a Ilary en la educación de nuestros maravillosos tres hijos, siempre con gran respeto por mi mujer”, dijo Totti a través de una nota a los medios de comunicación.

Entre tanto, la modelo Ilary Blasi también emitió un comunicado por medio de la agencia Ansa, refiriéndose a su separación con el exfutbolista italiano.

“El proceso de separación quedará como un hecho privado y no seguirán otras declaraciones por mi parte. Invito a todos a evitar especulaciones y sobre todo, a respetar la privacidad de mi familia”, dijo la modelo.

La pareja se había casado el 19 de junio de 2005, era considerada una de las más sólidas en Italia y tuvieron tres hijos: Chanel, Cristian e Isabel.

Piqué no aceptaría millonaria ayuda de Shakira y complicaría la separación

Por otro lado, Shakira, una de las artistas colombianas más reconocidas a nivel mundial, sorprendió hace unas semanas a sus seguidores y confirmó que se está separando oficialmente de Gerard Piqué, con quien estuvo por más de 12 años.

Luego de este anuncio, los principales medios españoles han revelado algunos detalles sobre la ruptura de la pareja. Incluso, se conoció recientemente que la repartición de sus bienes ya empezó.

Chisme No Like, reconocido programa de entretenimiento, también indicó que tuvo acceso al acuerdo formal presentado por los abogados de la colombiana al futbolista del Barcelona.

De acuerdo con el documento, la cantante cubriría todos los gastos que corresponden a la manutención de Sasha y Milán. Además, estaría dispuesta a ayudar a pagar el 20 % de una deuda que tiene el español, la cual sería de 2,5 millones de dólares.

La barranquillera, de igual manera, pagaría al menos cinco viajes, en primera clase, para que el deportista visite a los menores en su residencia de Miami, donde podría quedarse durante el tiempo que este desee.

No obstante, el paparazzi Jordi Martín aseguró que Piqué no aceptaría los términos de la artista cafetera y que no permitiría que sus hijos abandonen España. Incluso, señaló que sostuvieron hace unos días una reunión privada.

“Se ha producido una reunión entre Shakira y Piqué, frente a frente, con sus respectivos abogados. Por lo que me comentan, fue una reunión bastante tensa”, indicó el periodista en El Gordo y la Flaca.

Luego, añadió: “Se ha debatido cuál será el futuro respecto a dónde van a residir los niños y con quién. Dicen que Piqué se mantuvo muy firme en no querer que residan en Miami, argumentando que rompería la estabilidad de los niños”.

Martín aprovechó el momento para explicar que las leyes en el país ibérico tienden a proteger la estabilidad de los pequeños, por lo que Shakira tendría varias dificultades para trasladarlos a Estados Unidos.

“Me aseguran que (Shakira) salió desbastada. También me dicen que planteó formalizar una última propuesta, ya que, según ella, dijo: ‘Injusto que me tenga que quedar a residir en una ciudad a la cual no me une nada’”, concluyó.

Cabe recordar que la barranquillera tendría listo un completo informe sobre todas las cosas extramatrimoniales que hizo el futbolista del Barcelona en los últimos meses.

Según El Economista, la defensa de Shakira presentaría el documento en caso de que no se llegue a una conciliación. El objetivo de los abogados es que la cantante se quede con la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha.

“Está dispuesta a lo que sea, incluso a utilizar los informes que encargó sobre Gerard. Ella no era ajena a la afición de su chico por el tonteo, pero desde luego nunca pensó que él le hubiera sido infiel desde prácticamente el año en el que se conocieron”, precisó.