¿Piqué le hizo firmar un contrato a su nueva novia?

La separación de la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y, aunque las razones oficiales no se conocen, se dice que las infidelidades del deportista habrían sido la causa del fin de la relación de más de 10 años.

Con un escueto comunicado, Shakira fue la que se encargó de contarle al mundo que ella y Piqué se encontraban en un proceso de separación y que preferían la privacidad por el bienestar de sus hijos.

Sin embargo, es poca la privacidad que han podido tener, ya que el mundo entero tiene los ojos puestos en la pareja y les siguen cada paso de lo que hacen.

En medio de esta persecución mediática, el mundo conoció unas fotografías y videos de Piqué en compañía de una joven rubia de la que se presume es su nueva pareja y con la que estaría desde hace varios meses.

El periodista español Marco Chiazza se ha puesto en la tarea de seguirle los pasos al deportista y obtuvo información de un supuesto contrato que habría firmado la nueva pareja de Piqué, algo que le habría sido pedido oficialmente por el deportista.

El contrato, según el periodista, dice que la joven no puede contar absolutamente nada de su relación con el deportista a ningún medio de comunicación o en ninguna red social, ya que, según el reportero, Piqué no soporta las violaciones a su intimidad, algo que no se ha venido manejando de la mejor manera dado lo mediático de su divorcio con Shakira.

“Por esa razón no está apareciendo en ningún medio; ni en Twitch, que es donde suele mostrarse, ni en ningún otro canal”, dijo el periodista.

Hace unos días, Europa Press se acercó a Piqué para preguntarle por su supuesto viaje con su nueva novia a Dubaí. Sin embargo, este no quiso responder e ignoró al periodista.

Tal y como se esperaba, la agencia indicó que el defensor del Barcelona se quedó mudo después de que salió a la luz pública esa información. “Mientras que se comía un helado, este prefirió no hacer ninguna declaración”, precisó inicialmente.

Luego, añadió: “También le preguntamos por la custodia compartida con Shakira y por si es cierto que la artista se quiera ir a Miami con sus hijos, pero Piqué siguió en las mismas y evitó hacer ninguna declaración. Tampoco hizo ningún gesto y no nos permitió saber cómo se encontraba”.

El medio europeo señaló finalmente que el jugador español ni se inmutó ante la presencia de las cámaras y se montó en su camioneta sin decir absolutamente nada.

“No cabe duda de que Gerard quiere permanecer al margen de las informaciones que están saliendo a la luz pública, sobre todo porque es el protagonista de todas ellas, mientras que Shakira, tal y como se ha publicado, parece estar viviendo un infierno”, concluyó.

Carlos Vives, amigo cercano de la barranquillera, habló con Europa Press la semana pasada y aseguró que Shakira está muy afectada por la ruptura con el futbolista. Asimismo, contó algunos detalles de su estado de ánimo.

“Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: ‘estoy triste’. Sí, definitivamente, sí la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil y, sobre todo, cuando tenías una familia tan hermosa”, expresó el artista.

Pese a que sostuvieron una conversación bastante amigable, el cantante manifestó que no les da mucha credibilidad a los rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del defensor, que está realizando la pretemporada con el Barcelona.

Cabe recordar que la reconocida periodista española Laura Fa dio a conocer recientemente algunos detalles de la mujer con la que Piqué estaría saliendo en la actualidad.

“Ha habido diferentes encuentros. Se ha hablado de muchos locales, pero este ese el que es, La Traviesa. Es un sitio muy bonito, muy elegante, muy pijo y muy de ‘influencers’”, precisó.