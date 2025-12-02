Luis Díaz sigue despertando reacciones en el fútbol alemán y hasta sus propios compañeros han declarado tras la victoria ante el St. Pauli, lo que refleja su capacidad para solucionar en la cancha y su importancia en el frente de ataque con goles o asistencias.

La prensa alemana tiene bastante estudiado a Lucho Díaz y hasta sus rivales en el St. Pauli han descrito esta dolorosa derrota, que fue posible gracias al potencial del volante guajiro. En el Allianz Arena, por la fecha 12 de la Bundesliga, Luis volvió a la nómina titular y se fue con gol y asistencia y la figura del partido. Incluso, fue el único del Bayern Múnich en el once ideal de la jornada.

Su gran nivel deportivo lo consolida como uno de los mejores extremos del mundo y hasta en Liverpool todavía reaccionan por su excelsa categoría en el Bayern Múnich. Su presente es sobresaliente y es imposible que salga de la zona ofensiva, donde promete continuar con goles y asistencias para cumplir con los requerimientos y la presión en la Bundesliga y la Champions League.

Harry Kane, Manuel Neuer y Luis Díaz. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Ahora, el turno fue para Manuel Neuer, un histórico del Bayern Múnich y capitán del gigante bávaro, donde su voz considerada de autoridad. El guardameta, que también fue titular ante el St. Pauli, dio sus impresiones tras la victoria en el Allianz Arena y describió la fórmula que tuvo el club de Baviera para sacar adelante un partido muy complicado y con un marcador que parece largo.

Manuel Neuer se refirió al triunfo del Bayern con Luis Díaz como protagonista

En palabras recogidas por la web oficial del Bayern Múnich, Manuel Neuer se refirió a esta victoria y la forma en la que sucedió la remontada. Y es que lo primero fue el empate de Raphael Guerreiro tras una impensada asistencia de Luis Díaz desde el suelo, en la reposición de la primera parte.

El abrazo de Manuel Neuer con Luis Díaz en su primer día en el Bayern. | Foto: FC Bayern via Getty Images

“Siempre creemos que podemos marcar goles hasta el último minuto. Se vio en la recta final: marcamos dos goles más y ganamos merecidamente”, puntualizó Manuel Neuer tras la remontada.

Luis Díaz & Manuel Neuer 🇨🇴🇩🇪

pic.twitter.com/KXs4BEMPdr — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 30, 2025

Luego, el mismo Luis Díaz, en el final del juego, leyó con exactitud un lindo centro desde la derecha, se metió entre los centrales y con Harry Kane vencido, Lucho buscó la pelota y como pudo lanzó el cabezazo para marcar la diferencia. No solo eso, sino que el 2-1 fue el golpe anímico que bajó por completo al St. Pauli en sus intenciones de mantener el 1-1. Hasta Nicolás Jackson aprovechó y alargó el marcador con un 3-1 definitivo.

🇨🇴 @LuisFDiaz19 🤝 @Manuel_Neuer 🇩🇪



Luis Díaz wears a traditional 𝓛𝓮𝓭𝓮𝓻𝓱𝓸𝓼𝓷 for the first time - Suits you perfectly Lucho! 🥨👏 pic.twitter.com/4H5ZNGvf0g — FC Bayern (@FCBayernEN) August 20, 2025