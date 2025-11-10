La reacción del DT de la Selección Colombia a la obra maestra de Luis Díaz en Berlín: entre los mejores del mundo

El golazo de Luis Díaz le da la vuelta al mundo. Clasifica entre los mejores del fin de semana, de la temporada, del año y podría quedar en el Premio Puskás. La jugada previa y la precisión del remate tiene todos los ingredientes necesarios para que la lluvia de elogios no pare y caigan premios y felicitaciones.

Sobre el minuto 38, Luis Díaz captó un balón por la zona izquierda de la cancha, controló y propuso la pared con Josip Stanisic, quien mandó el balón de vuelta muy largo. En ese momento, Lucho dio muestras de su elasticidad y técnica y no dejó ir la pelota. Por si fuera poco, avanzó por el único lugar disponible, dejando sin opciones a su marcador.

Apenas dio la avanzada, casi en la línea de fondo, Luis Díaz quedó totalmente perfilado y lanzó el ‘swing’ suficiente para mandar la pelota a todo el ángulo del segundo palo, cuando menos esperaba el arquero rival. Celebración, gesto impensado de Josip Stanisic por lo que acababa de ver y comenzaron los elogios. Era el 1-1 parcial, pero el festín por Lucho hasta ahora comenzaba.

Gol de Luis Díaz al Unión Berlín que sacudió la Bundesliga. | Foto: FC Bayern via Getty Images

Las reacciones por la obra maestra no paran. Muchos de sus colegas alrededor del mundo lanzaron su mensaje a Luis Díaz por lo que se había inventado. Alexis Mac Allister y Cody Gakpo desde Liverpool, Juan Cuadrado en Italia, James Rodríguez en México, Daniel Muñoz en Londres y Dayro Moreno en Colombia, entre otros, reaccionaron al excelente gesto técnico de Lucho en Berlín.

La reacción de Lorenzo al golazo de Luis Díaz en la Bundesliga

Por supuesto, una voz autorizada es Néstor Lorenzo, el técnico de la Selección Colombia que ha sido fundamental en la carrera de Luis Díaz. Si del crecimiento se trata, la oportunidad dada por el entrenador argentino es vital para Lucho, que ha podido descrestar a todo un país, además de dar saltos de calidad en el mercado europeo.

Luis Díaz celebra el golazo ante el Unión Berlín. | Foto: FC Bayern via Getty Images

En charla con Gol Caracol, antes de comenzar los trabajos con la Selección Colombia en Estados Unidos para los amistosos contra Nueva Zelanda y Australia, Néstor Lorenzo se refirió al golazo que fácilmente puede ser nominado al Premio Puskás. El DT no oculta su sorpresa y felicidad por el altísimo nivel del guajiro en Alemania.

Néstor Lorenzo durante un partido de Colombia contra Bolivia. | Foto: Getty Images

Lorenzo le dijo a Luis Díaz que había hecho una jugada de defensa, volante y delantero al mismo tiempo, lo que describe las capacidades de Lucho, el poder físico y una lectura de juego que lo convierte en uno de los mejores extremos del planeta.

¡¿QUÉ HICISTE, LUCHO?! ¡¡INFERNAL GOLAZO SIN ÁNGULO DE LUIS DÍAZ PARA EL 1-1 ENTRE BAYERN Y UNION BERLIN!!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S9b5XUhyNk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

“Le dije a Lucho: ‘Hiciste una jugada de defensor, volante y delantero, las tres en diez metros’. Se reía Lucho por eso. Díaz evitó la salida del balón y después definió bárbaro. Gracias a Dios se encuentra en un gran momento en su club. Ojalá que continúe así”, dijo Néstor Lorenzo por el golazo de Luis Díaz ante el Unión Berlín.