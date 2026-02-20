Transferencias y servicios como eje del sistema de compensación

Colsubsidio presentó su balance de resultados de 2025 con cifras que reflejan el alcance de su operación social en Colombia. Al cierre del año, la caja de compensación reportó más de 2,8 millones de personas beneficiadas, consolidándose como la entidad con mayor número de trabajadores afiliados en el país, con 1.621.106.

El director general, Luis Carlos Arango Vélez, afirmó que durante el año, la organización destinó $1,5 billones a subsidios monetarios, en especie y servicios, dirigidos a apoyar el ingreso de los hogares, facilitar el acceso a educación, empleo y vivienda, y fortalecer la protección social de sus afiliados.

Subsidio monetario y apoyo directo a los hogares

Uno de los principales frentes fue el subsidio de cuota monetaria, que benefició a 612.162 personas, mediante la asignación de 7.722.860 cuotas, con una inversión superior a $495.778 millones. Estos recursos se destinaron principalmente a cubrir gastos esenciales como alimentación, educación y cuidado familiar.

A esto se sumaron subsidios en especie como el bono lonchera, que apoyó a 167.054 trabajadores, y el subsidio escolar, que llegó a 209.731 estudiantes, reforzando la permanencia educativa y la nutrición infantil.

Empleo, vivienda y protección al cesante

En materia laboral, más de 73.000 personas lograron vincularse al mercado laboral a través de las Agencias de Empleo de Colsubsidio. Además, se asignaron 27.022 subsidios al desempleo, por un valor de $123.444 millones, como apoyo durante periodos de transición laboral.

En vivienda, la entidad destinó $773.800 millones en subsidios, beneficiando a 19.970 hogares en compra de vivienda nueva, mejoramientos y arrendamiento.

El balance refleja el papel de Colsubsidio como un actor clave del sistema de compensación familiar, con una oferta integral que combina ingresos, servicios y oportunidades para millones de colombianos.