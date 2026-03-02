Empresas

Sodexo amplía su operación en Bogotá con nuevo centro de producción de alimentos

El proyecto incorpora tecnología que reduce tiempos operativos y consumo de recursos.

Redacción Economía
2 de marzo de 2026, 2:07 p. m.
El proyecto permite estandarizar procesos y mejorar la eficiencia en la preparación de alimentos. Foto: Sodexo

Sodexo dio un nuevo paso en el fortalecimiento de sus servicios de alimentación en Colombia con la apertura de un Centro de Producción en Bogotá, una infraestructura diseñada para atender la creciente demanda de sus clientes en la ciudad y municipios cercanos.

La compañía destinó más de $1.300 millones para el desarrollo de este espacio, que busca mejorar la eficiencia operativa y la estandarización de sus procesos de preparación de alimentos.

El nuevo centro cuenta con un área de 279 metros cuadrados y tiene capacidad para producir más de 2.100 kilos de comida diarios, lo que equivale a cerca de 10.000 servicios de alimentación al día.

Esta operación centralizada permitirá optimizar tiempos, recursos y garantizar una mayor consistencia en la calidad de los productos entregados.

Uno de los aspectos diferenciales del proyecto es su enfoque en sostenibilidad. El centro opera bajo el concepto de “cocina sin fuego”, incorporando hornos inteligentes sin llama y equipos de última tecnología para lavado y porcionado.

Gracias a estas soluciones, Sodexo estima un ahorro cercano al 30 % en servicios públicos y una reducción del 40 % en los tiempos de los procesos operativos, lo que se traduce en mayor productividad y menor impacto ambiental.

Según Catalina Arenas, directora de Marketing Latam de Sodexo, el objetivo del centro es ofrecer productos con estándares homogéneos, mejor sabor y una experiencia consistente para los clientes, independientemente del punto de consumo. Además, la apertura generó más de 25 nuevos empleos, contribuyendo al desarrollo económico local.

La compañía espera, en una siguiente fase, duplicar el área y la capacidad de producción del centro, en línea con su estrategia de crecimiento y fortalecimiento de su operación en el país.

