Así funciona el préstamo de hasta $500.000 que ofrece Nequi

El servicio busca cubrir necesidades financieras inmediatas.

Redacción Economía
11 de marzo de 2026, 1:08 p. m.
Las billeteras digitales amplían su oferta de servicios financieros en Colombia.
Las billeteras digitales amplían su oferta de servicios financieros en Colombia. Foto: Composición de El País: con imagen de Getty y Nequi

Las billeteras digitales continúan ampliando su oferta de servicios financieros en Colombia. La plataforma financiera Nequi ofrece el llamado “Préstamo Salvavidas”, una línea de crédito de bajo monto diseñada para cubrir gastos urgentes o imprevistos que pueden surgir en el día a día.

Este producto permite solicitar montos entre $100.000 y $500.000, los cuales pueden ser desembolsados directamente en la cuenta de Nequi del usuario y deben pagarse en un plazo aproximado de 30 días. El proceso de solicitud se realiza completamente desde la aplicación móvil de la plataforma.

Para acceder al crédito, el usuario debe ingresar a la aplicación, dirigirse a la sección de Servicios, seleccionar la categoría Finanzas y luego la opción Préstamo Salvavidas. Allí puede escoger el monto que desea solicitar, revisar las condiciones del crédito y aceptar los términos antes de recibir el desembolso.

Según la plataforma, este producto está pensado como una alternativa para cubrir necesidades inmediatas, por ejemplo, pagos pendientes o gastos inesperados.

El préstamo tiene una tasa de interés cercana al 3,50 % efectivo mensual, a la que se suma un seguro de vida obligatorio de aproximadamente $1.450 por cada millón prestado, proporcional al monto solicitado.

El pago del crédito se puede realizar directamente desde el saldo disponible en la cuenta Nequi. La aplicación permite hacer abonos parciales o cancelar el total del préstamo antes de la fecha límite, aunque también existe la opción de débito automático cuando llegue el momento del pago.

En caso de que el usuario no cumpla con el pago en el plazo establecido, la entidad puede reportar el incumplimiento en centrales de riesgo, lo que podría afectar el historial crediticio del cliente.

Nequi es una de las aplicaciones más utilizadas por los colombianos para el manejo de sus recursos económicos.
El préstamo se solicita directamente desde la aplicación de Nequi. Foto: Nequi

Nequi forma parte del ecosistema digital del Grupo Bancolombia y se ha consolidado como una de las plataformas financieras más utilizadas en el país.

Además del “Préstamo Salvavidas”, la aplicación ofrece otros productos de crédito con montos mayores, que pueden llegar hasta varios millones de pesos dependiendo del perfil del usuario y del análisis de riesgo realizado por la entidad.

El desarrollo de este tipo de servicios refleja la expansión de las soluciones financieras digitales en Colombia, donde las aplicaciones móviles se han convertido en una alternativa para acceder a créditos de bajo monto de manera rápida y sin trámites presenciales.