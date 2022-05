Reino Unido sancionó a aerolíneas rusas en represalia por la invasión de Ucrania

El gobierno británico anunció este jueves nuevas sanciones contra las principales compañías aéreas rusas, entre ellas Aeroflot, prohibiéndoles revender sus franjas horarias en represalia por la invasión de Ucrania, que ya completa casi tres meses desde el pasado 24 de febrero.

El primer grupo aéreo ruso, Aeroflot, Ural Airlines y Rossiya Airlines no podrá vender sus franjas horarias, que ya no están autorizadas a utilizar en los aeropuertos británicos, estimadas en 50 millones de libras esterlinas (unos US$ 62 millones).

“Mientras (el presidente ruso Vladimir) Putin continúe con su bárbaro ataque contra Ucrania, seguiremos apuntando a la economía rusa”, dijo la jefa de la diplomacia británica, Liz Truss.

El Reino Unido ya había cerrado su espacio aéreo a los aviones rusos poco después de la invasión de Ucrania el 24 de febrero, así como sus puertos a los buques rusos. Así mismo, había prohibido la exportación de bienes y tecnología al sector aéreo de Rusia.

Estas nuevas sanciones se producen cuando el Reino Unido asume la presidencia del Foro Internacional del Transporte, organización intergubernamental de la Ocde, donde pretende “pedir una respuesta unida para la invasión rusa de Ucrania”.

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, Londres afirma haber sancionado a más de 1.000 personas y 100 entidades, y en particular, a oligarcas que representan más de 117.000 millones de libras esterlinas (unos US$ 145.000 millones).

Según Londres, estas sanciones internacionales conducen a Rusia hacia “la recesión más profunda desde la caída de la Unión Soviética”.

Rusia arremete contra Reino Unido y recomendó a sus ciudadanos no viajar a este país

En el marco de la tensión que se vive actualmente por cuenta del conflicto bélico desatado en Ucrania tras la invasión rusa, y las reacciones que ha suscitado dicha realidad en el mundo entero, impulsando a la imposición de medidas para excluir del Sistema Internacional a Rusia, el Gobierno anunció una serie de políticas para responder a dichas sanciones.

El Gobierno, encabezado por Vladimir Putin, elevó un llamado a sus ciudadanos para que se abstengan de viajar al Reino Unido, advirtiendo que la posición que ha tomado ese país es vista como “extremadamente inamistosa”.

El llamado, expresado por el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia a través de un comunicado, advierte que el Kremlin comenzará a implementar una serie de medidas en ‘reciprocidad’ con las adelantadas por sus similares de Reino Unido, y toda Gran Bretaña en general.

El Gobierno ruso pidió a sus ciudadanos que se abstengan de viajar al Reino Unido, porque su posición es “extremadamente inamistosa”. - Foto: AP

Según explicó el diplomático, estas acciones buscan responder a la posición ‘inamistosa’ adoptada por el Gobierno de Londres, y que, en el mismo sentido de las medidas anunciadas para endurecer el proceso de visado, son la contracara de las medidas que a su vez impuso el Gobierno británico para regular el acceso de nacionales rusos a su país.

En su comunicado, Rusia advirtió que este nuevo marco de condiciones para el acceso de británicos estará vigente mientras no se ‘normalice’ la situación.

En cuanto a las condiciones impuestas por los británicos para el acceso de rusos a su país, estas han sido denunciadas de forma masiva por los turistas, quienes han lamentado que ellos se tengan que ver afectados por confrontaciones que se libran en el alto nivel de sus gobiernos. Según los turistas rusos, la consecución del visado británico se ha complicado, a tal punto que se ha comenzado a considerar ‘imposible’.

Esta situación va en detrimento de la industria turística británica, en tanto la capital, Londres, es uno de los principales destinos de viaje de las personas consideradas ‘de élite’ en Rusia.

*Con información de la Agencia AFP.