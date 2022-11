BVC y Ecopetrol rompieron su buena racha y comenzaron en rojo este 28 de noviembre

La Bolsa de Valores de Colombia y Ecopetrol rompieron la buena racha que traían desde la semana pasada y este lunes -28 de noviembre- arrancaron con fuertes caídas en sus diferentes indicadores, afectados por el temor que está reviviendo en los mercados tras el confinamiento y las protestas en China, que prometen afectar seriamente el mercado de commodities en todo el mundo, y por la expectativa que se da desde ya con las cifras de desempleo que se darán a conocer en Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes de apertura de operaciones para hoy, el índice MSCI Colcap se ubica en 1.258,30 unidades, cayendo de esta forma un 0,63 % respecto a las 1.266 que marcan la referencia. Desde su arranque, se ubicó en terreno negativo y a partir de ese momento no ha podido revertir la tendencia; por ahora cae con fuerza, registrando mínimos de 1.257 unidades.

Con este ya son dos días seguidos de caídas, teniendo en cuenta que el pasado viernes -25 de noviembre- el Colcap cerró en 1.266,25 unidades, cediendo de esta forma apenas un 0,13 % respecto a las 1.268 que marcaron la referencia en la jornada anterior. Si bien aprovechó la volatilidad que marcó el arranque para impulsarse y ganar hasta un 0,35 % en ese momento, finalmente esto no le bastó y terminó cediendo hasta quedar con saldo en rojo, igual que hoy.

Indicadores económicos - Foto: Getty Images/iStockphoto

Dando un vistazo a las otras dos grandes referencias de la BVC, el COLSC y el COLIR volvieron a mostrar una dinámica dispar, puesto que mientras el primero crece -por ahora- y llega hasta 935,19 unidades tras repuntar un 0,18 %, el segundo cede un 0,31 % y queda en 804,08 unidades. Financiero y energía son, en este momento, los sectores de mejor rendimiento en el mercado local.

Esta será una semana trascendental para la economía nacional, puesto que comenzarán en firme las negociaciones del salario mínimo y se espera que tanto centrales obreras como los empresarios destapen sus cartas respecto a lo que debería ser el incremento de este ítem para 2023, en medio de un año que estará marcado por una inflación elevada y la posibilidad de crisis económica en varios países potencias.

Otro que tampoco tuvo un buen arranque fue Ecopetrol, cuyas acciones se desploman a esta hora un 1,51 % y quedan con un precio por unidad de 2.420 pesos, despidiéndose una vez más de la barrera de los 2.500. Esta caída se explica, según los expertos, por el bajo apetito por los commodities en el mercado internacional, que ha llevado a que el precio del petróleo se desplome con fuerza.

No obstante, se debe recordar que al cierre de la semana pasada, las acciones de la petrolera estatal crecieron un 0,29 % tras ser las más negociadas del día y terminaron con un precio por unidad de 2.457 pesos. Si bien no le bastó para mantenerse por encima de los 2.500, no hay que pasar por alto que durante el día alcanzó picos máximos de hasta 2.546, sobre las 11:30 de la mañana, para luego empezar a bajar.

Esta semana también se realizarán varios debates claves para analizar el futuro de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en medio de su estrategia por impulsar la renovación energética en Colombia, que no hay caído bien entre los gremios petroleros, los cuales han advertido que esto generará una desaceleración de la economía, ya que afectará una de las principales industrias generadoras de empleo y crecimiento.

Por último, revisando el movimiento de otras firmas que cotizan en la BVC, Grupo Aval y Cemex Latam Holding muestran el mejor rendimiento en este momento, con un 1,25 % y un 0,43 % arriba, respectivamente; mientras que preferencial Bancolombia y Ecopetrol caen con fuerza y pierden un 2,16 %, para el caso de la primera, y un 1,51 %, para la segunda.

En el panorama internacional, la bolsa de Nueva York abrió a la baja el lunes preocupada por China, donde crece el fastidio contra la política de covid cero impulsada por el gobierno, lo cual podría afectar todavía más la economía del país.

En los primeros intercambios, el Dow Jones perdía 0,21 %, el índice tecnológico Nasdaq cedía 0,38 % y el índice ampliado S&P 500 caía 0,46%. La bolsa neoyorquina había terminado dispar el viernes una jornada más corta tras el feriado de Acción de Gracias del jueves. El Dow Jones ganó 0,45 %, mientras que el Nasdaq perdió 0,52 % y el S&P 500 cerró estable (-0,03 %).

*Con información de AFP.