Dólar en Colombia cerró con fuerte alza pese al mal comienzo que tuvo

Contrario a lo que se esperaba para esta sesión, el precio del dólar en Colombia rompió la racha negativa con la que comenzó esta semana y finalizó en terreno positivo, impulsado por el buen ambiente que hay en los mercados internacionales, de cara a las cifras de inflación que se conocerán mañana en los Estados Unidos.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, esta divisa cerró en 4.350 pesos, 34 pesos más que el último precio alcanzado ayer lunes 8 de agosto, cuando finalizó en 4.316, marcando una leve baja luego de una jornada bastante calmada para los inversionistas en el país.

Así mismo, el precio promedio de la divisa fue de 4.311 pesos con 82 centavos, apenas cuatro por encima de la Tasa Representativa del Mercado, 4.307,09 pesos, fijada para hoy por la Superintendencia Financiera de Colombia. Si bien se esperaba que la moneda estadounidense cayera hasta los 4.200, al final pudo más la confianza y el mercado finalizó al alza.

Dólar en Colombia - 9 de agosto. - Foto: Bolsa de Valores de Colombia

En otros valores reportados para esta jornada, el dólar en Colombia registró un máximo de 4.353 pesos con 25 centavos, no obstante, debido a los desplomes que tuvo en las primeras operaciones, el mínimo se ubicó en 4.277. Si bien estos dos rangos dan la sensación de que la jornada fue volátil, la realidad es que predominó la tendencia alcista.

De acuerdo con los analistas, la moneda oficial de los Estados Unidos se mantendrá en el rango de los 4.200 y los 4.300 pesos durante los próximos días, aunque no se descarta un posible cambio muy drástico en la tendencia, si los resultados de la inflación para julio no son los esperados, ya que el fantasma de la recesión no se aleja el todo.

Juan Eduardo Nates, asociado senior de divisas en Credicorp Capital, aseguró que el registro de costo de vida para el país norteamericano será fundamental para determinar si la ofensiva de la reserva federal, con sus agresivas subidas en las tasas de interés, está dando resultado o este indicador seguirá poniendo contra las cuerdas a esta economía.

“Los mercados aún están a la expectativa del dato de inflación en Estados Unidos, el cual se espera que sea 8,7 % anualizado o 0,5 % en la variación mensual para julio, después del dato de desempleo revelado el viernes, pues este dato de inflación se convierte en la referencia sobre si efectivamente se va a lograr un pico o si se mantendrá al alza”, dijo Nates.

Productividad en EE. UU. registra caída récord en el segundo trimestre

La productividad en Estados Unidos sufrió en el segundo trimestre su mayor caída desde que se tenga registro, mientras los costos laborales subieron a un ritmo que no se veía desde 1982, contribuyendo a la elevada inflación reinante en el país norteamericano.

Entre abril y junio, la productividad cayó un 2,5 % en comparación con el mismo período del año pasado, según la estimación preliminar que publicó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Se trata de la mayor caída anual desde 1948, cuando se comenzaron a registrar los datos. Si bien la producción aumentó 1,5 %, el número de horas trabajadas se elevó hasta el 4,1 %.

La caída en la productividad, sumada al aumento de salarios por cuenta de la escasez de mano de obra, generó para las empresas un incremento en el costo de mano de obra de 9,5 %, el mayor en 40 años.

La productividad “cayó por segundo trimestre consecutivo debido a que las empresas continuaron contratando a un ritmo acelerado y la producción siguió disminuyendo”, explicó en un comunicado Lydia Boussour, economista de Oxford Economics.

En julio, el mercado laboral mostró un dinamismo inesperado y el país ya recuperó 22 millones de empleos destruidos con la pandemia, mientras la tasa de desempleo cayó al 3,5 %, la misma de febrero de 2020.

Por otra parte, la escasez de mano de obra y consiguiente aumento de salarios ayudó a impulsar los precios y la inflación alcanzó un nuevo máximo en 40 años en junio, con un 9,1 % interanual. Los datos de julio se publicarán este miércoles.

*Con información de AFP.