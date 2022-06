Wall Street cerró en fuerte alza pero sigue sin convencer

La bolsa de Nueva York cerró en fuerte alza este martes, tras la brutal caída de la semana pasada que abrió espacio a la búsqueda de compras a buen precio, pero el pesimismo es la nota dominante.

Al cierre de las operaciones para este martes -21 de junio- el Dow Jones ganó así 2,15 %, el tecnológico Nasdaq 2,51 % y el S&P 500 subió 2,45 %. En una jornada que sin duda sirve como respiro para este mercado que no ha tenido un buen año.

Cabe recordar que las acciones colombianas en los mercados extranjeros no comenzaron con buen pie este día, en el que por ejemplo, la ADR de Ecopetrol (un paquete de cuatro acciones) cayó un 4,87 % en la pre-apertura y se cotizó a US$ 13,68. Mientras que Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, disminuyó 0,74 % hasta los US$ 4,01.

En lo que respecta a la Bolsa de Valores de Colombia, al cierre de operaciones, el índice MSCI Colcap, referencia general de las acciones nacionales, cerró con una caída de 3,82 %, con 1.398,42 unidades.

La caída en el mercado accionario nacional estuvo liderada por Ecopetrol, que cayó un 11, 92 %, ante el temor de una desaceleración de las actividades petroleras en el país, tras los anuncios de Petro de suspender las actividades de exploración de hidrocarburos para iniciar una transición energética en el país.

Así mismo, las acciones de los principales grupos financieros del país sintieron esta tendencia a la baja, si se tiene en cuenta que las acciones de Bancolombia y Grupo Aval cayeron 3,26 % y 1,43 % respectivamente. Las acciones de ISA también se desplomaron un 2,35 %.

No obstante, este fue un buen día para las principales bolsas europeas que cerraron al alza por segundo día consecutivo, con pocas nuevas informaciones que puedan garantizar una recuperación durable.

La bolsa de París subió 0,75 %, Londres 0,42 %, Milán 0,39 % y Fráncfort 0,20 %. Madrid perdió 0,61 %.

Si bien lo que pasa en estos mercados está lejos de ser afectado por los resultados electorales en Colombia, se debe tener presente que cada uno de ellos tiene sus propios factores agravantes, como la inflación, la crisis en Ucrania y la economía en China que sigue sin recuperarse.

Este fin de semana se conoció que la política “covid cero” en China, con sus restricciones y su incertidumbre, complica la vida a los empleados y las empresas, obligadas a adaptarse día a día e incluso a cerrar sus puertas.

Aunque el gigante asiático se recuperó rápidamente en 2020 del primer impacto epidémico, ahora afronta estos últimos meses el peor brote de covid-19 desde hace dos años. Esta situación provocó en abril el confinamiento total por dos meses de la capital económica Shanghái, con repercusiones desastrosas para la actividad y el empleo.

Entre tanto, el ritmo de producción industrial en Estados Unidos se desaceleró en mayo más de lo previsto, según los datos publicados el viernes por la Reserva Federal (FED, banco central), que también mostraron una caída de la producción manufacturera.

El aumento de la producción total fue de 0,2 % con respecto a abril, cuyos datos se revisaron al alza (+1,4 % frente al 1,1% estimado inicialmente). Esta cifra es mucho menor de lo esperado, ya que los analistas preveían una subida del 0,5 %.

Estas situaciones, sumadas a la guerra en Ucrania que no cede, están disparando al alza el costo de vida en el mundo, apalancados principalmente en las afectaciones a la cadena logística y la escasez de muchos productos vitales para la producción de alimentos, como los insumos agrícolas y fertilizantes.

Con información de AFP.