Wall Street se recupera de una dura semana y cierra al alza

La bolsa de Nueva York terminó en fuerte alza este viernes, esto gracias a un rebote técnico al final de una semana de pesadilla de resultados negativos, impulsados principalmente por la incertidumbre en Ucrania y China.

Al término de la jornada, este viernes -13 de mayo-, el Dow Jones ganó 1,47 %, el tecnológico Nasdaq 3,82 % y el S&P 500 2,39 %.

Para los analistas de Wells Fargo, Wall Street se permitió “una pausa en forma de alza”, luego de cinco sesiones en rojo consecutivas del Dow Jones y un nuevo derrumbe del Nasdaq.

“Lo necesitábamos pero no es tal vez muy significativo todavía”, resumió Gregori Volokhine, presidente de Meeschaert Financial Services. “Necesitaríamos varias sesiones de alzas para decir que lo peor quedó atrás y eso, francamente, me sorprendería”.

“Hay que destacar que el repunte no se produce por una noticia” en particular, enfatizó.

En la semana el Dow Jones perdió igualmente 2,13 %, y el Nasdaq 2,79 %. Entre tanto, las empresas que perdieron mucho en las últimas semanas, fueron muy buscadas y subieron: Roblox (+15,36 %), Rivian (+9,88 %), Snap (+8,70 %), Netflix (+7,65 %) o AMD (+9,26 %).

En un ambiente de búsqueda de buenos precios, incluso algunos pesos pesados de la bolsa subieron, por ejemplo Apple (+3,19 % a 147,11 dólares). Además de estas compras, la sesión estuvo marcada por operaciones de cobertura de operadores especulativos que estas últimas semanas apostaron a la baja de acciones e índices.

Sin duda esta semana ha sido poco favorable para la bolsa de Nueva York, que apenas empieza a sacudirse del remezón que le dio la Reserva Federal con el aumento de las tasas de interés y se apoya en la desescalada de la inflación, que no subió para abril en Estados Unidos, pero sigue en máximos históricos.

El viernes se produjo un nuevo vaivén en la adquisición de Twitter por Elon Musk, que suspendió “temporalmente” la operación, aunque luego se reafirmó en su voluntad de compra.

“El acuerdo sobre Twitter queda en suspenso de manera temporal a la espera de detalles que sustenten el cálculo de que las cuentas falsas representan efectivamente menos del 5 % de los usuarios”, tuiteó este viernes Musk en su propia cuenta, donde tiene 93 millones de seguidores.

NEW YORK, NY - La bolsa de Nueva York cerró este viernes una nueva semana en rojo impactada por la actitud agresiva de la Reserva Federal de Estados Unidos. - Foto: Getty Images

Musk señaló luego que seguía “comprometido” con completar la operación, mientras el mercado se preguntaba cuáles eran sus verdaderas intenciones. Twitter vale 25 % menos que el precio de compra propuesto por Musk.

Cae la confianza del consumidor

Pese a que todas las autoridades económicas de los Estados Unidos están haciendo sus mejores esfuerzos para sacar adelante su economía, la confianza de los consumidores estadounidenses se deterioró fuertemente, en mayo, en todas las categorías de población, a su nivel más bajo desde agosto de 2011.

El índice cedió 9,4 % con relación a abril, a 59,1 puntos, según la estimación preliminar de la Universidad de Michigan publicada el viernes. Este deterioro sorprendió a los analistas, que esperaban una caída, pero mucho menor, a 63,5 puntos.

El retroceso se debe tanto a la percepción de las condiciones económicas actuales como a las perspectivas para los meses venideros, y es generalizada independientemente de “ingresos, edades, educación, zona geográfica o simpatía política”, resumió Joanne Hsu, economista encargada de esta encuesta muy seguida por los mercados.

“La evaluación de los consumidores de su situación financiera actual con relación a la de hace un año está en su nivel más bajo desde 2013″, señaló Hsu. Más de un tercio de los encuestados atribuyen estas dificultades a la inflación.

No obstante, el presidente Joe Biden aseguró esta semana que reducir el costo de vida en su país se convirtió en una prioridad nacional para todo su equipo de gobierno.

Con información de AFP.