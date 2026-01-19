Enero llega con remates: supermercados ajustan precios tras la cuesta de inicio de año

En los primeros días del año, la cadena de supermercados Makro lanzó una jornada de liquidación con rebajas significativas que buscan responder a las presiones económicas que enfrentan los hogares tras los gastos de fin de año.

La iniciativa, que estará vigente entre el 2 y el 8 de enero de 2026, ofrece descuentos de hasta 70 % y promociones de hasta 80 % en la segunda unidad en varias categorías de productos esenciales.

La campaña incluye una amplia gama de productos de consumo diario y del hogar. Según la información difundida, los descuentos más altos, de hasta el 80 %, aplican en la segunda unidad de productos congelados seleccionados, una categoría de alto consumo en muchos hogares colombianos.

Además, hay rebajas de hasta 70 % en utensilios y artículos de uso diario, que abarcan desde implementos de cocina hasta soluciones para el hogar.

La liquidación también contempla descuentos de hasta 60 % en juguetes de marcas específicas, pensados para quienes buscan opciones económicas para compartir en familia, así como reducciones de hasta 50 % en frutas, verduras y proteínas seleccionadas, una oferta relevante para quienes arman su mercado semanal. Adicionalmente, se reportan rebajas en productos de aseo del hogar y cuidado personal.

La estrategia se produce en un momento en el que muchos colombianos están ajustando su presupuesto familiar tras los gastos de diciembre, como regalos, celebraciones y viajes, y buscan alternativas para reducir costos en los primeros días de 2026, cuando comienza la rutina de pagos regulares del año.

Makro, conocida por su modelo mayorista y por operar tiendas de gran volumen en diferentes ciudades del país, ha venido adaptando su oferta para atraer tanto a compradores tradicionales como a consumidores minoristas.

Las promociones de inicio de año buscan dinamizar el consumo tras los gastos de diciembre. Foto: Makro

Las rebajas forman parte de un mercado retail cada vez más competitivo, donde cadenas tanto de bajo costo como tradicionales han intensificado sus estrategias para captar la atención de los consumidores.

Durante 2025, empresas como Tiendas D1 y Ara consolidaron su presencia gracias a precios bajos constantes, mientras que otros actores, como Merqueo y Spid, dejaron de operar, lo que ha reconfigurado las opciones disponibles para los compradores.

La liquidación de Makro, aunque temporal, representa una oportunidad de ahorro para las familias que buscan estirar su presupuesto sin sacrificar la calidad del mercado básico y productos del hogar.

Sin embargo, analistas del sector advierten que este tipo de promociones también refleja las dificultades que enfrenta el comercio minorista para equilibrar oferta, demanda y márgenes en un contexto de costos elevados y competencia intensa.