Economía

Enero llega con remates: supermercados ajustan precios tras la cuesta de inicio de año

Las promociones se concentran en alimentos, productos del hogar y consumo básico, en un momento de presión sobre el gasto familiar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
19 de enero de 2026, 5:01 p. m.
El inicio del año suele ser uno de los periodos más retadores para el consumo
El inicio del año suele ser uno de los periodos más retadores para el consumo Foto: Makro

En los primeros días del año, la cadena de supermercados Makro lanzó una jornada de liquidación con rebajas significativas que buscan responder a las presiones económicas que enfrentan los hogares tras los gastos de fin de año.

La iniciativa, que estará vigente entre el 2 y el 8 de enero de 2026, ofrece descuentos de hasta 70 % y promociones de hasta 80 % en la segunda unidad en varias categorías de productos esenciales.

La campaña incluye una amplia gama de productos de consumo diario y del hogar. Según la información difundida, los descuentos más altos, de hasta el 80 %, aplican en la segunda unidad de productos congelados seleccionados, una categoría de alto consumo en muchos hogares colombianos.

Casi seis millones de colombianos viajaron al exterior en 2025; estos fueron los principales destinos

Además, hay rebajas de hasta 70 % en utensilios y artículos de uso diario, que abarcan desde implementos de cocina hasta soluciones para el hogar.

Macroeconomía

Corte ordena pago extraordinario para que trabajadores despedidos puedan pensionarse

Macroeconomía

Dólar amanece a la baja y en modalidad ‘Next day’ tras festivo en EE. UU.: valor del 19 de enero

Macroeconomía

Fedearroz pide medidas urgentes para comercializar la cosecha arrocera de 2026

Macroeconomía

Precio de la gasolina bajará $300 desde febrero: MinHacienda confirmó el dato y así quedará el promedio en las principales ciudades

Macroeconomía

Precio del dólar en casas de cambio para este 19 de enero: así se mueve la moneda

Macroeconomía

Por esta razón, pese a las restricciones de Trump, no caerían las remesas que llegan al país desde EE. UU.

Macroeconomía

¿Qué es vivienda VIS y cuál es su diferencia con la VIP? Así puede buscar atractivos proyectos

Macroeconomía

Dian recauda impuestos, pero devuelve millones en saldos por cobros anticipados. Esto halló el Observatorio Javeriano

Política

Gustavo Petro confirmó que sí estuvo en un burdel en Portugal: “Algún día contaré”; la revelación la hizo en X

Política

“Si usted es socialista, se muere de hambre”: Gustavo Petro soltó llamativa respuesta a críticas por sus gastos

La liquidación también contempla descuentos de hasta 60 % en juguetes de marcas específicas, pensados para quienes buscan opciones económicas para compartir en familia, así como reducciones de hasta 50 % en frutas, verduras y proteínas seleccionadas, una oferta relevante para quienes arman su mercado semanal. Adicionalmente, se reportan rebajas en productos de aseo del hogar y cuidado personal.

La estrategia se produce en un momento en el que muchos colombianos están ajustando su presupuesto familiar tras los gastos de diciembre, como regalos, celebraciones y viajes, y buscan alternativas para reducir costos en los primeros días de 2026, cuando comienza la rutina de pagos regulares del año.

Makro, conocida por su modelo mayorista y por operar tiendas de gran volumen en diferentes ciudades del país, ha venido adaptando su oferta para atraer tanto a compradores tradicionales como a consumidores minoristas.

Uber anuncia nuevo servicio: selló alianza con importante cadena de supermercados
Makro
Las promociones de inicio de año buscan dinamizar el consumo tras los gastos de diciembre. Foto: Makro

Las rebajas forman parte de un mercado retail cada vez más competitivo, donde cadenas tanto de bajo costo como tradicionales han intensificado sus estrategias para captar la atención de los consumidores.

Durante 2025, empresas como Tiendas D1 y Ara consolidaron su presencia gracias a precios bajos constantes, mientras que otros actores, como Merqueo y Spid, dejaron de operar, lo que ha reconfigurado las opciones disponibles para los compradores.

Colombianos en bancarrota: en 2025, cerca de 20.000 se acogieron a la ley de insolvencia, 79% más que en 2024

La liquidación de Makro, aunque temporal, representa una oportunidad de ahorro para las familias que buscan estirar su presupuesto sin sacrificar la calidad del mercado básico y productos del hogar.

Sin embargo, analistas del sector advierten que este tipo de promociones también refleja las dificultades que enfrenta el comercio minorista para equilibrar oferta, demanda y márgenes en un contexto de costos elevados y competencia intensa.

Más de Macroeconomía

Makro celebra 30 años de operación en Colombia, consolidándose como un actor estratégico en el desarrollo económico.

Enero llega con remates: supermercados ajustan precios tras la cuesta de inicio de año

El efectivo sigue siendo el medio de pago predominante en Colombia, con una participación del 77,8 % en el número de transacciones y del 78,6 % en el valor de las mismas, según la encuesta de percepción sobre el uso de los instrumentos para pagos habituales en Colombia, que realiza el Banco de la República. Foto: 123rf

Corte ordena pago extraordinario para que trabajadores despedidos puedan pensionarse

Stock Market Data, Stock Market and Exchange, Stock Market Crash, Dollar Sign, Moving Down

Dólar amanece a la baja y en modalidad ‘Next day’ tras festivo en EE. UU.: valor del 19 de enero

Cultivo de Arroz de la marca Blanquita

Fedearroz pide medidas urgentes para comercializar la cosecha arrocera de 2026

Gasolina

Precio de la gasolina bajará $300 desde febrero: MinHacienda confirmó el dato y así quedará el promedio en las principales ciudades

currency rates, Colombian peso vs US dollar, White background, financial concept, Banknotes on a small scale

Precio del dólar en casas de cambio para este 19 de enero: así se mueve la moneda

remesas Colombia

Por esta razón, pese a las restricciones de Trump, no caerían las remesas que llegan al país desde EE. UU.

A julio de este año, la comercialización de vivienda nueva fue de 133.419 unidades (92.759 viviendas VIS y 40.660 No VIS), según estadísticas de Camacol.

¿Qué es vivienda VIS y cuál es su diferencia con la VIP? Así puede buscar atractivos proyectos

EE.UU.

Colombianos en bancarrota: en 2025, cerca de 20.000 se acogieron a la ley de insolvencia, 79% más que en 2024

Petro se pronunció sobre el contrato de 10 mil millones de pesos firmado para su defensa jurídica internacional tras la inclusión en la Lista Clinton.

Gobierno Petro buscaría frenar rebelión de gobernadores: citó a reunión a 17 mandatarios departamentales

Noticias Destacadas