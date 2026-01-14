SENA

Trabajar en Canadá ya no será un sueño lejano: esto es lo que tiene que saber para aplicar

Los cargos están dirigidos a trabajadores con experiencia técnica y operativa.

Javier Andrés Pineda Rangel

14 de enero de 2026, 9:53 p. m.
Canadá es uno de los países con mayor demanda de mano de obra calificada.
Canadá es uno de los países con mayor demanda de mano de obra calificada. Foto: Sena / Getty Images

Colombianos interesados en trabajar en el exterior tienen una nueva oportunidad laboral con respaldo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la entidad adscrita al Ministerio del Trabajo que intermediación laboral en Colombia.

La agencia lanzó una convocatoria para que trabajadores nacionales puedan acceder a empleos en Canadá, con salarios que pueden llegar a cerca de 4.800 dólares canadienses al mes equivalentes a unos $13 millones de pesos colombianos, sin necesidad de contar con título profesional universitario.

La oferta forma parte de las iniciativas del SENA para ampliar las opciones laborales de los colombianos y fortalecer sus perfiles profesionales en mercados extranjeros con alto desarrollo económico.

Canadá, reconocido por su calidad de vida y estabilidad, fue catalogado por el informe Better Life de la OCDE entre los países mejor posicionados en bienestar y progreso social, lo que lo convierte en un destino atractivo para quienes buscan trabajo estable fuera del país.

Según la convocatoria, las vacantes disponibles son diversas y están dirigidas a perfiles técnicos y tecnólogos con experiencia comprobada, no exclusivamente a profesionales universitarios.

El cargo de técnico en servicio de mantenimiento de electrodomésticos ofrece aproximadamente 4.960 CAD mensuales, cerca de $13.538.716 millones de pesos colombianos, y no exige dominio de un idioma extranjero como requisito obligatorio para aplicar.

Otras posiciones ofertadas incluyen ajustador de máquina inyectora de plástico, con un salario estimado de 4.160 CAD (alrededor de $11.585.600 millones), y latonero, con una remuneración de 4.940 CAD que equivale a 13.168.140 millones de pesos, donde sí se recomienda tener inglés intermedio para comprender instrucciones técnicas dentro del sector automotriz.

Este es el difícil panorama que enfrentarán las universidades públicas en 2026: las cuentas no cuadran

También hay oportunidades para carpinteros, que ofrecen alrededor de 4.680 CAD mensuales, unos $12.666.666 millones de pesos, y en estos casos se espera que los candidatos tengan nivel de inglés B2 técnico para poder desempeñar sus funciones con mayor autonomía.

Los interesados tendrán hasta el próximo 15 de enero de 2025 para inscribirse.
La iniciativa busca ampliar las oportunidades laborales para los colombianos. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Un aspecto clave de esta convocatoria es que el SENA cubrirá el pago del tiquete aéreo hasta Canadá y brindará apoyo con la búsqueda de alojamiento inicial, reduciendo barreras económicas para los interesados en desplazarse.

Además, la postulación solo se realiza a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA, lo que garantiza transparencia en el proceso y evita intermediarios no autorizados.

Se conoce video de estudiante alemán asesinado en un intento de robo en La Guajira: estaba de intercambio en una universidad de Bogotá

Los interesados en estas vacantes tienen fechas límites de postulación según el cargo, la convocatoria para técnico y ajustador cerraba el 30 de enero, mientras que para otras posiciones, como latonero y carpintero, el plazo termina entre el 17 y 18 de enero.

La inscripción se debe hacer únicamente en la plataforma web oficial de intermediación laboral del SENA, y no se validan candidaturas presentadas por otros medios.

