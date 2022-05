Ingreso Solidario: estas son las fechas de los siguientes pagos del subsidio

Hay que tener en cuenta que para este 2022 son seis pagos del subsidio, pero luego del segundo bimestre del año los montos cambian y las fechas no siempre son las mismas.

Desde el jueves 19 de mayo, los cuatro millones de beneficiarios del programa de la Ley de Inversión Social del Gobierno del presidente Ivan Duque, empezaron a recibir su giro económico de Ingreso Solidario.

De acuerdo con el departamento de Prosperidad Social, los hogares seleccionados recibieron un monto de $400.000 que corresponde a la nueva modalidad de entregas bimensuales, es decir, en esta oportunidad, el pago es de los meses de mayo y junio.

Hay dos formas de recibir el Ingreso Solidario: por medio de las cuentas de ahorro que se crean en un banco, o a través de giros abonados a entidades financieras, aplicaciones móviles y puntos de cambio.

En esta oportunidad, el mandatario de todos los colombianos, Iván Duque, ya había anunciado, semanas antes, que se incrementó el valor de la cuota a $400.000, con la meta de contribuir al desarrollo de los hogares más vulnerables que se encuentran en cualquier parte de Colombia. Pero para los pagos que quedan, ese valor varía y dependerá del nivel del Sisbén en el que el hogar seleccionado se encuentra.

En adición, el organismo encargado de supervisar y hacer cumplir cada uno de los programas sociales que propone el Estado, informó que con el objetivo de dar mayor claridad sobre el incentivo económico, en algunos puntos clave del país, durante este martes 24 de mayo, Prosperidad Social está en Cúcuta y Villa del Rosario incentivando el cobro del bono en jornadas que empezaron desde de 8:00 a. m. y van hasta 5:50 p. m.

¡Norte de Santander!

Hoy estaremos en Cúcuta y Villa del Rosario incentivando el cobro de #IngresoSolidario en jornadas de 8:00 a.m. hasta 5:50 p.m.



Los esperamos. #IngresoSolidario más cerca de ti. pic.twitter.com/NOP3mOeT4L — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) May 24, 2022

La acogida que ha tenido la iniciativa de ayuda y contribución para el desarrollo de los más vulnerables, ha hecho que muchos ciudadanos cuenten con este aporte bimensual. Es por ello que, a pocos días de que inicie el segundo bimestre del año, muchos se preguntan cuáles son las fechas de los próximos pagos del subsidio.

De acuerdo con la entidad promotora de la inclusión social y reconciliación en Colombia, durante este 2022 el primer pago se hizo en enero para tres millones de personas. Luego, el segundo se entregó en la segunda semana de marzo, para cuatro millones de colombianos y el más actual ha sido el de mayo, que inició en la tercera semana de este mes.

Así las cosas, según el calendario actualizado, las próximas fechas de entrega del Ingreso Solidario son:

Cuarto pago: tercera semana de julio (corresponde a los meses de julio y agosto).

Quinto pago: segunda semana de septiembre (corresponde al pago de septiembre y octubre)

Sexto pago: segunda semana de noviembre (es el último giro que cubre los meses de noviembre y diciembre).

Cómo se califican los hogares, según el grupo de Sisbén

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) es el método para distinguir a cada población del país de acuerdo con su situación económica actual. Desde el año pasado cambiaron las secciones de ubicación de cada persona con el objetivo de brindar mayor transparencia y ayudar a los que verdaderamente lo necesitan, según manifestó la entidad encargada en diferentes espacios.

De modo que las personas que se inscribieron y formaban parte del sistema de datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), ahora están divididas en cuatro clasificaciones por letra (A, B, C y D). Cada una de estas secciones tiene un rango o distinción: grupo A, personas en pobreza extrema; B, condición de pobreza moderada; C, condición de vulnerabilidad; D, hogares que no están en situación de pobreza.

Respecto a la entrega del Ingreso Solidario, los beneficiarios son del grupo A, B y C del Sisbén y este se entrega de acuerdo a la cantidad de personas que hay en el hogar de la siguiente manera:

Hogares grupo A

De dos o más personas: $ 450.000

De una sola persona: $ 420.000

Hogares grupo B

De dos o más personas: $ 420.000

De una sola persona: $ 410.000

Hogares grupo C