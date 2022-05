Ingreso solidario: nuevos pagos del beneficio iniciarán el próximo jueves ¿cómo acceder?

Desde el próximo jueves 19 de mayo inicia el pago del Ingreso Solidario, programa de Prosperidad Social que amplió su cobertura a cuatro millones de beneficiarios. De acuerdo con el departamento administrativo del Gobierno, este pago corresponde al de los meses de mayo y junio.

Desde este año se dio a conocer que el pago del Ingreso Solidario cambió y su modalidad mensual pasó a ser bimensual. Conjuntamente, se informó que a partir de este bimestre el incentivo económico subió, por lo que los hogares colombianos que adquieren el beneficio recibirán $400.000 (antes se entregaba $380.000).

Para este ciclo y los que faltan se hará una inversión de 1.5 billones de pesos. Según el director de Prosperidad Social, Pierre García Jacquier, la cobertura mejoró: “Desde marzo estamos ampliando la cobertura, para llegar a 4 millones de hogares en situación de vulnerabilidad. Es parte del compromiso de este gobierno, encabezado por el presidente Iván Duque”.

Respecto a los pagos, estos se efectuarán de forma escalonada. Los primeros en recibir el dinero serán aquellas familias que están bancarizadas y luego los que no, respectivamente.

Si alguien desea consultar el punto de pago donde se reclama el bono o las entidades que complementan al programa del Gobierno, se puede acceder ingresando a la página web: www.ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co, en esta se puede verificar si el hogar fue programado para el nuevo ciclo de pagos.

“Hacemos un llamado especial a los hogares no bancarizados para que se acerquen a los puntos dispuestos por SuperGIROS y su red aliada a cobrar el dinero asignado para su hogar. Hay muchos hogares que no están cobrando y los recursos están disponibles para ellos”, enfatizó García.

Inicia ciclo de pagos de #IngresoSolidario con el nuevo aumento.

Desde el 19 de mayo, los beneficiarios recibirán los pagos correspondientes a mayo y junio, de manera escalonada. Todos los hogares recibirán 400.000 pesos.

¡Seguimos cumpliendo! #EsConHechos @PierreGarciaJ pic.twitter.com/sVtLR0djQ4 — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) May 13, 2022

Por otro lado, desde julio el pago será diferenciado y este dependerá de la cantidad de personas que están inscritas al mismo grupo familiar en el Sisbén IV. De acuerdo con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en una reciente reunión de la Mesa de Equidad, se establecieron los valores de la siguiente manera:

Una sola persona inscrita en el Sisbén: los que pertenecen al grupo A recibirán $420.000 y los del grupo B $410.000.

Dos o más personas inscritas en el Sisbén: los del grupo A recibirán $435.000 y los del grupo B $420.000.

En adición, para los hogares que hacen parte del grupo C, establecido por la entidad del Departamento Nacional de Planeación, el monto no tendrá cambios, es decir, seguirán recibiendo los mismos $400.000 a partir de julio y en los ciclos restantes del año.

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Inversión Social, los programas Ingreso Solidario y Devolución del IVA, desde ahora, pueden ser complementarios para los hogares elegibles. El Gobierno busca lograr así mayor impacto en los beneficiarios.

Cabe señalar que para ser parte del programa Ingreso Solidario no se necesita intermediarios ni inscripciones, todo el proceso se realiza a través de la actualización de la encuesta del Sisbén IV.

En cuanto al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), es el método para distinguir a cada población del país de acuerdo a su situación económica actual. Desde el año pasado cambiaron las secciones de ubicación de cada persona.

Los colombianos que están inscritos, ahora están divididos en cuatro clasificaciones por letra (A, B, C y D). Cada una de estas secciones tiene un rango o distinción: grupo A, personas en pobreza extrema; B, condición de pobreza moderada; C, condición de vulnerabilidad; D, hogares que no están en situación de pobreza.

Calendario de pagos Ingreso Solidario 2022