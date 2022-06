A sus 50 años, la actriz Catherine Siachoque cumplió su sueño y entró a Harvard

Nuevamente la actriz Catherine Siachoque informó a sus seguidores que continuará sus estudios superiores, esta vez en una de las universidades más reconocidas a nivel mundial, Harvard. Esta mujer de 50 años de edad envió un claro mensaje a sus fans: “Los sueños se cumplen”.

Tras una publicación en su cuenta de Instagram recalcó que entrar a esta prestigiosa universidad no estaba dentro de sus “posibilidades”, pero habría logrado continuar con su educación en la Escuela de Negocios y conociendo a eminencias de cada materia.

“Estudiar en Harvard era algo que no estaba dentro de mis posibilidades, pero ahora es un hecho. Estar sentada en la Escuela de Negocios, aprendiendo de mis profesores, todos unas eminencias, y de mis brillantes compañeros, es un regalo de Dios y de la vida”, afirmó en una fotografía posteada en su red social.

Y agregó: “En esta foto estoy junto a Anita Elberse. Había leído su libro, la admiraba, soñaba con conocerla y ahora soy su alumna”, indicando su felicidad y la gran oportunidad que estaría teniendo con respecto a los profesionales que imparten las clases.

Además de esto, la actriz hizo un llamado a sus seguidores para que continuaran soñando y luchando por sus propias metas, ya que en algún momento llegaría la recompensa. Aunque esta mujer no aclaró si había obtenido alguna beca por su rendimiento académico, o habría logrado pagar la alta matrícula de Harvard, sí expresó que estaba viviendo uno de los momentos más felices de su vida.

“No paren de creer en ustedes, no importa lo que la gente opine, no importa en qué momento de la vida se encuentren, trabajen duro por lo que quieren, luchen por sus sueños y el momento llegará. Quería compartir este que es uno de los momentos más felices e importantes de mi vida”, puntualizó en su cuenta de Instagram.

Es de recordar que Siachoque había entrado a estudiar en la Universidad de Miami en 2019, cuando retomó de nuevo sus estudios y afirmó que estaba “desacostumbrada” al ritmo de la academia, así como “desactualizada”.

“Sí, señores, ahora soy una estudiante […]. Siempre es un buen momento para hacerlo. Nunca es tarde. Me ha tocado durísimo, estaba desacostumbrada y desactualizada, pero soy feliz”, fueron sus palabras esa vez, empero, no ha mencionado cómo avanza este proceso, si ya terminó o si continuó directamente con Harvard.

Miguel Varoni reaccionó a mensaje de Catherine Siachoque sobre compañero de set

Catherine Siachoque disfruta del éxito que tiene la segunda temporada de la serie de Netflix Oscuro deseo, de la cual es parte del elenco junto a Maite Perroni y Alejandro Speitzer.

La actriz publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para Speitzer, quien es su compañero de set. “Otra de las cosas maravillosas de ‘Oscuro deseo: Temporada 2′, fue no solo poder compartir el set con un actor tan talentoso como Alejandro Speitzer, sino también, dejarme su amistad”.

El mensaje de Siachoque continuó con más piropos para el actor mexicano. “Por cierto… quiero decirles que es aún más guapo en persona. (El primer día que lo conocí llamé enseguida a Migue y a mi jefe a decirles: “No puede ser, es peor de guapo en persona)”.

La publicación causó comentarios de seguidores de la actriz colombiana: “No, no, no, te amo. Amé la serie mal”, escribió Carla Giraldo. Pero el que más llamó la atención fue el comentario de su esposo Miguel Varoni. “Uy”, fue lo único que escribió el actor.

La respuesta de Varoni generó más comentarios, unos la tomaron como un ataque de celos y otros aprovecharon para burlarse del actor. “Pero muñeco, tú eres un sol, brillas con luz propia, quedaste espectacular, me encanta tu sentido del humor”, señaló uno de los cibernautas que opinó.