Al igual que Dua Lipa, Britney Spears hará canción con Elton John; así se llamará

Britney Spears, diva estadounidense del pop, unirá fuerzas con la veterana estrella de la música británica Elton John para componer un nuevo sencillo, dijo la compañía discográfica que lanzará el tema. El par de artistas, que entre ambos acumulan 90 años de experiencia en el negocio de la música, colaborarán en “Hold Me Closer”, informó Interscope Records.

Se trata de la primera canción nueva elaborada por Spears desde mediados de la última década. La compañía no aportó mayores detalles ni cuándo se lanzará la esperada pieza musical.

El título de la canción proviene de la letra del éxito de comienzos de la década de 1970 “Tiny Dancer”, que John escribió junto con quien fue su compañero creativo por mucho tiempo, Bernie Taupin. La noticia surge tras días de especulación de fans en internet sobre la posible unión de este par de cantantes, tal como ya lo hizo la cantante Dua Lipa con el remix Cold Heart.

Aparte de su polémica y muy mediática batalla legal con su padre, la cantante de “...Baby One More Time” solo ha sido vista en su cuenta de redes sociales en los últimos años. Durante años no ha ofrecido una entrevista a los medios y rara vez hace apariciones públicas.

En la actualidad, Spears se ha visto envuelta en varios conflictos, entre ellos con su expareja, Kevin Federline, quien en días pasados dio unas declaraciones en su contra en una entrevista con ITV News. Allí contó lo siguiente referente a los hijos que tiene con la princesa del pop. “Los chicos han decidido que no la están viendo en este momento. Han pasado unos meses desde que la vieron. Ellos tomaron la decisión de no ir a su boda”, que tuvo lugar el pasado mes de junio.

De acuerdo con el medio citado, Federline se refirió a las diferentes publicaciones de Spears, que según él le han causado problemas a sus hijos: “Pido disculpas por ello (...) porque no puedo imaginar cómo se siente ser un adolescente, tener que ir a la escuela secundaria”, precisó.

Sin embargo, la intérprete de Toxic, que cuenta con más de 41 millones de seguidores en su Instagram, no dudó en responderle a través de sus redes.

“Me entristece escuchar que mi exmarido ha decidido hablar sobre la relación entre mis hijos y yo. Como todos sabemos, criar hijos adolescentes nunca es fácil para nadie. Me preocupa el hecho que el motivo se basa en mi Instagram (...) Antes de Instagram, les di todo. Solo una palabra: doloroso... Lo diré. Mi madre me dijo ‘Deberías dárselos a su papá’. Estoy compartiendo esto porque puedo. ¡Que tengan un buen día amigos!”, aseguró.

Asimismo, Sam Asghari, de 28 años, pareja actual de la cantante, también dio a conocer su punto de vista en una de sus stories de su perfil de Instagram, que cuenta con más de 3 millones de seguidores:

“Aunque fuera cierto que sus hijos se avergüenzan de las decisiones de su madre y de su imagen corporal positiva. No serían los primeros adolescentes que se avergüenzan de sus padres. La mayoría de los niños se avergüenzan (...) en algún momento. La sola presencia de los padres puede humillar a un adolescente. Es tan común que se ha utilizado una y otra vez en la televisión y en las películas durante décadas”, escribió.

Ahora se espera que con el lanzamiento del nuevo sencillo, todos estos problemas personales de Britney queden atrás y nuevamente su talento vuelve a prevalecer en el mundo del espectáculo.

