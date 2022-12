Andrea Valdiri y Felipe Saruma sorprendieron tras presentar al nuevo miembro de su familia

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se convirtieron en protagonistas de algunas publicaciones en redes sociales, y los medios nacionales, con los detalles que salieron a la luz sobre su relación sentimental. Ambos creadores de contenido se dieron una oportunidad y formaron una familia muy bonita, donde le dieron prioridad a sus hijas y los demás integrantes de su núcleo.

Semanas atrás, la barranquillera publicó una serie de videos en su cuenta oficial de Instagram, revelando lo triste y mal que se encontraba por la muerte de su mascota. Tras días de luto, del entierro del perrito y de la emotiva despedida que le dieron, la influencer decidió darse una nueva oportunidad y recibir a otro integrante a la familia, sin buscar reemplazar u ocupar el lugar que dejó Jack.

De acuerdo con una serie de videos que subieron Felipe Saruma y Andrea Valdiri a sus perfiles, ambos fueron a recoger a un pequeño perrito raza Pomerania, el cual era de color negro y de pelaje esponjado. El tierno canino estaba dentro de un morral, mientras el influencer lo miraba y lo presentaba.

“Les presento a Sigifredo. Miren eso, parece un gato. Es Sigifredo, el perro gato”, dijo Saruma, mientras enfocaba la mirada y la posición en la que estaba la pequeña mascota.

Al llegar a la casa, la bailarina fue la encargada de mostrarle el ‘bebé’ a su hija mayor, Isabella Valdiri, quien no ocultó la felicidad y la emoción que sentía por el nuevo integrante. Andrea refutó a su esposo y aseguró que el perro no se llamaba “Sigifredo”.

“No se llama Sigifredo… mira, mona, qué ternura. Y Adhara, quiero ver la reacción de Adhara”, expresó la barranquillera, mientras enfocaba a su primogénita llevando al perrito a ver la tumba de Jack para “presentárselo”.

“Isabella lo lleva a presentarle a la tumba de Jacksito. ¡Divina, mi mona!”, afirmó la colombiana bastante conmovida por la escena.

En las siguientes imágenes se detalló a Adhara interactuando con la nueva mascota, mostrándose incrédula por el regalo de su mamá. La niña se puso las manos en la cabeza, jugó con el canino y sonreía constantemente a la cámara.

Andrea Valdiri llora inconsolable por la muerte de su mascota, Jack

Andrea Valdiri, una de las productoras de contenido más queridas por los colombianos, compartió con sus cerca de 9 millones de seguidores en Instagram una noticia que la tiene llena de congoja. Su mascota, Jack, murió.

La tarde de este 23 de noviembre la también bailarina compartió dos historias en las que, contrario a lo que tiene acostumbrados a sus seguidores, se le vio triste. En una de ellas, incapaz de contener sus lágrimas, luego de darse un duchazo comentó: “No sé ustedes, pero yo amo a mi perro, y no sabía que su muerte me iba a poner así tan sentimental. Me pegó durísimo”.

En la otra historia, Valdiri publicó unas fotografías de Jack: con atuendo navideño, preparado para recibir Halloween y jugando con las dos hijas de la influencer. Como fondo musical, seleccionó una de las canciones más populares de Julieta Venegas. “Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy”, sonó en la publicación.

En cuentas en Instagram dedicadas a difundir información de la farándula colombiana, como Rastreando Famosos, los seguidores de Andrea Valdiri expresaron su más sincera solidaridad.

“El que no tiene perros, no lo entenderá, yo amo tanto al mío, que hay veces creo que es una persona, de veras me paso, pero vivimos los dos y siempre estamos los dos juntos”, manifestó uno de los usuarios en esta red social.

Así mismo, hubo quienes cuestionaron a la cantante por, supuestamente, dejar que avanzara el delicado estado de salud de la mascota. “Vamos a ser claros en algo, si a Jack le avanzó tanto esa enfermedad es por descuido porque si yo amo a mi mascota como la presumo apenas le vea medio algo corro me angustio por ella ya que la amo pero dejar avanzar esa enfermedad”, dijo otro de los seguidores.