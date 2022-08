Así disfruta de unas lujosas vacaciones Andrea Valdiri y su familia

Por estos días, Andrea Valdiri les cuenta a todos sus seguidores en las historias de su cuenta de Instagram las actividades que está disfrutando en sus vacaciones.

La bailarina disfruta de unos días de descanso junto a su esposo, el también creador de contenido digital Felipe Saruma, su mamá y sus suegros.

Comidas en restaurantes lujosos, paseos por las playas de República Dominicana y, hasta un viaje en helicóptero han sido algunos de los planes de la influenciadora en estas vacaciones.

“Ni poniendo todo el filtro del mundo se me quitan estas ojeras. Qué guayabo, la pasé muy sabroso”, afirmó Valdiri en otras de sus publicaciones en Instagram, además narró otras aventuras que tuvo en sus vacacionales.

La influenciadora también está celebrando el cumpleaños de su madre y en algunos de las historias en la red social Instagram, ha mostrado las delicias gastronómicas que ha degustado en estos días de vacaciones, además aprovechó para bromear con su esposo por dejar la dieta.

“Entrenador, Felipe está comiendo mucho, por eso está gordito”, afirma Valdiri en uno de sus videos mientras graba lo que está degustando su pareja sentimental.

Otro momento que llamó la atención en las vacaciones de la Valdiri, fue un particular baile con una mujer en una discoteca, el cual generó la reacción de su mamá. “¿Qué es esa vaina? Mami, eso hace parte del show”, le explicó la empresaria en medio de risas contando la anécdota.

La casa que Andrea Valdiri le construyó a su empleada de servicio

Andrea Valdiri, bailarina y creadora de contenido barranquillera, es una de las influenciadoras más populares en la farándula colombiana. Sin embargo, recientemente sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales con una trascendental decisión: tomará un descanso de Instagram.

La barranquillera se sinceró y habló con los cibernautas sobre su ausencia en redes. Incluso, mencionó el motivo por el que tiene contemplado irse. Con su tono característico, el que muchos llaman “sin pelos en la lengua”, Valdiri manifestó que ella utiliza la sinceridad para comunicarse ante los demás. “Ustedes saben que yo soy muy sincera y franca. Yo no necesito desaparecer mi cuenta para ganar polémica. Hay gente que lo hace, pero yo no soy así”, aclaró la mujer de 31 años.

Luego de esto, Andrea Valdiri les dio a conocer a sus seguidores sobre una actividad poco inusual que se estaría presentando en su Instagram.

“Les voy a decir, para que no se vayan a preocupar, a mis seguidores que he estado viendo una actividad que se está presentando en mi Instagram. Yo me asusto porque este es mi ingreso, yo lo cuido, lo protejo, mejor dicho… Vamos a poner la cuenta a dormir”, detalló la influencer.

A pesar del descanso que Valdiri está tomando de las redes sociales, sus acciones aún tienen impacto en el entorno digital. De hecho, hace poco llamó la atención su deseo de proporcionar un mejor hogar a Kelly de Ávila, la mujer que desde hace varios años le ayuda con las labores domésticas.

Finalmente, la promesa de Andrea Valdiri se materializó y la casa de Kelly tuvo unas notables mejores: pasó de tener solo una a dos plantas, se le construyó una escalera externa, se pintó toda de blanco y se instaló piso de baldosa. Así mismo, su interior también recibió varios detalles, como muebles totalmente nuevos.

“Por Dios, qué hermoso gesto, la verdad que no existe gente así tan buena, que saben valorar a las personas que las atienden con todo su amor y dedicación (...)”; Qué bello gesto Valdiri”; “Tienes un corazón de oro”; “El mundo sería mejor. No estaría tan desequilibrado. Muchas bendiciones Andrea Valdiri para ti y tu hermosa familia. Dios siempre sabe recompensar al que da con Amor (...)”, dicen algunos de los comentarios destacados en Instagram.