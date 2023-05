“¿Cómo me veré embarazadita?”: Jessica Cediel desató rumores por publicación en sus redes sociales

Jessica Cediel, que días atrás pidió a sus más de 10 millones de seguidores orar por la salud de su padre, parece estar superando el momento de tormenta y abriéndose a la posibilidad de cambios en su vida. Este 30 de junio, la talentosa presentadora dejó ver que ha estado pensando en el embarazo.

La modelo subió un video frotándose el abdomen y, en la descripción, preguntó a sus fanáticos si la imaginan embarazada, comentario que despertó especulaciones.

“¿Cómo me veré embarazadita? Opinen pues, bebés”, indagó Jessica Cediel.

Como era de esperarse, más tardó Jessica Cediel en preguntar cómo se vería embarazada que sus seguidores en responderle.

Entre los comentarios, destacan: “Serías una mamá muy mamacita”; “se sufre bastante, pero es bonito” y “te verías realmente espectacular”.

Valga recordar que Jessica Cediel, a quien recientemente se relacionó con celebridades como Ovy On The Drums y Jeremy Renner, en el pasado se robó el corazón de hombres como Pipe Bueno, hoy feliz con Luisa Fernanda W, y Tom Cruise, que ahora estaría pretendiendo a Shakira.

La modelo bogotana se encuentra viviendo en Estados Unidos. Aseguró que pronto estará en nuevos proyectos. - Foto: Instagram: @jessicacedielnet

En el caso de Cruise, quedó flechado con la bogotana, que fue elegida para ser parte de una de las promociones de la cinta Misión imposible: Nación secreta. Ella terminó siendo invitada por el equipo de Cruise a la première del filme en Nueva York y allí tuvo la oportunidad de entrevistarlo, quien estaba muy asombrado del profesionalismo y la belleza de la colombiana.

Este encuentro dio pie a que nacieran rumores sobre la nueva relación del actor con la presentadora, pero fue la misma Cediel la tuvo que salir a desmentir los chismes, pues aunque ella reconoce que el estadounidense sí fue coqueto y la cortejó en el evento, no pasó nada más que una conversación profesional y amistosa en una première.

Las afugias de Jessica Cediel por su padre

En la vida de los famosos no todo es color rosa, como algunos podrían imaginar. Si no, que lo diga Jessica Cediel, cuyos días no están siendo los mejores. La presentadora de televisión compartió con sus más de 10 millones de seguidores las afugias que está pasando por cuenta de la salud de su papá, quien al parecer está hospitalizado.

Cediel subió una historia en Instagram en la que se ve en el hospital abrazando a su padre, que permanece recostado en una camilla. El video estuvo acompañado de la siguiente frase: “Familia, les pido una oración por mi papito”.

La modelo y presentadora, Jessica Cediel. - Foto: Tomada de Instagram

La modelo, de hecho, no vive en Colombia hace un tiempo, y, sin embargo, regresó para estar pendiente de su padre, como lo dejó en evidencia con otro post en el que se le veía embarcando en el aeropuerto. “Todo sea por amor”, escribió.

Ya en Bogotá, luego del vuelo desde Miami, la recibió su hermana, Virginia Cediel, quien la etiquetó en una historia donde le dedicó unas palabras: “Llegó la chiquita a casa”.

De la condición de salud actual del padre de Jessica Cediel poco se sabe. Lo que sí es una certeza es que padece Parkinson, como lo reveló la famosa dos años atrás, también en su cuenta en Instagram. En ese entonces se refirió a la dificultad de su progenitor para realizar algunos movimientos y confesó que lo internó en un centro geriátrico para que le brindaran todos los cuidados necesarios.

Jessica Cediel, presentadora de programas como la descarga. - Foto: Instagram: @jessicacedielnet

“Quería comentarles esto, hasta hoy como que siento ganas de compartirlo y decirles que definitivamente amen a sus familiares, amen a sus papás, a sus hijos, primos, alguna persona que tenga una condición de salud especial, entiéndanlo, hay que tener un corazón generoso, bondadoso, hay que aprender mucho de ellos, ellos se vuelven niños chiquitos, para mí mi papá es como mi bebé”, expresó entre llanto”, expresó.