‘Desafío Siglo XXI’: fecha y hora del regreso del ‘reality’ al Canal Caracol en 2026

En medio de un fin de semana largo por el puente festivo de Reyes, los seguidores del Desafío Siglo XXI podrán seguir viendo esta emocionante competencia y conocer, por fin, el nombre del ganador.

El programa fue suspendido temporalmente por el Canal Caracol durante la temporada navideña, tal como suele hacerlo con varias de sus producciones cada año. Sin embargo, el domingo 11 de enero comienza la cuenta regresiva de su regreso a las pantallas, pues se verá el lunes festivo, 12 de enero de 2026.

La fecha fue confirmada por el mismo medio a través de sus redes sociales. Además, confirmó que volverá en su horario habitual, a las 8:00 p. m., como parte de su programación estelar.

La competencia se reanudará justo en el punto en el que quedó antes del receso, con los equipos ya definidos y múltiples tensiones aún por resolverse tanto en la playa como en la ciudadela.

Por eso, para refrescar los detalles de lo ocurrido en los últimos capítulos emitidos por Caracol Televisión, el canal invita a los televidentes a acceder al contenido a través de dos de sus canales oficiales:

La primera opción es su canal oficial de YouTube

En esta plataforma se encuentra disponibles los capítulos completos del 1 a 111, destacando en algunos clips cortos algunos los mejores momentos de Beta, Alpha, Omega, Gamma y Neos, en esta nueva temporada del programa.

Por la plataforma de streaming Ditu

Esta nueva herramienta digital ofrece a los televidentes una nueva forma de disfrutar televisión gratis, disponible en todos los dispositivos móviles Android, iOS, y televisores Samsung. Lo único que se debe hacer es descargarla y buscar el contenido que se desea ver, en este caso el Desafío Siglo XXI.

Allí, se pueden ver los episodios completos desde la fecha de su estreno hasta la pausa que se anunció en diciembre de 2025, incluyendo también algunas entrevistas a los participantes y otra serie de contenidos que buscan conectar mucho más a los espectadores con la dinámica del juego y sus participantes.

En este contexto, los seguidores del reality podrían aprovechar el puente festivo de Reyes para ponerse al día y conectarse el lunes, 12 de enero de 2026, a las 8:00 p. m. para volver a ver la competencia y estar al tanto de las novedades que se presenten.

Por ahora, en redes sociales varios usuarios coinciden en que la recta final de esta nueva temporada del Desafío promete ser una de las más reñidas de los últimos años.