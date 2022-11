“Dios está en control incluso del dolor que ustedes no entienden”: el mensaje de Camilo a ‘La Tribu’ en concierto

Camilo Echeverry se presentó en el Movistar Arena el pasado sábado 26 de noviembre ante cerca de 14.000 personas que corearon todos sus éxitos, entre grandes y chicos.

En medio del evento al que asistieron los fanáticos, Camilo tuvo varios momentos en los que compartió emotivas palabras antes de interpretar sus emblemáticos sencillos, como ocurrió con Manos de Tijera, la canción que habla de un corazón roto, tras una ruptura.

El cantante que hay muchos días en los que uno tiene el corazón roto; “cuando el corazón se rompe, la mente le empieza a decir a uno un montón de cosas y nosotros se las creemos todas porque bueno... es la mente, ¿no?, entonces cuando tenemos el corazón roto la mente nos dice que el dolor que estamos viviendo va a durar para siempre... (Sic)”, dijo.

“La mente nos dice que nuestro corazón nunca se va a sanar y nosotros se lo creemos porque al final es la mente y ha de tener la razón. Cuando tenemos el corazón roto la mente nos dice que nunca nadie ha sentido el dolor que nosotros estamos sintiendo, por alguna razón tu dolor es único y nadie lo entiende y empiezas a sentirte solo y sales a la calle con una sonrisa, pero en realidad es una máscara. Y te dicen ‘¿cómo estás?’ y dices ‘bien’; cambias de tema, y vas pa’ otro lado, pero por dentro tienes el corazón roto”, prosiguió.

El cantante le pidió a aquellos que tenían su corazón roto encendieran “la linternita del celular” y expresó: “Les voy a decir algo, puede que para los que no tienen la linterna arriba sea una tontería, pero el dolor que están sintiendo es temporal. El corazón que parece que nunca se va a sanar... sí que se va a sanar”.

“Y ustedes no están solos... ¿Quieren que les demuestre que no están solos? Listo, hágale pues, todo el mundo baje el celular”, añadió, luego pidió que quienes habían estado rotos, pero habían salido de ese dolor, levantaran la linterna, y pidió que todos miraran cuántas personas estaban con ellos, y dijo: “Quiero que se pregunten si de verdad están solos. Guarden esta imagen en la cabeza y que cada vez que tengan el corazón roto, recuerden todas estas lucesitas y digan no estoy solo”.

Asimismo manifestó: “Que [esto] sea un recordatorio de que el dolor es temporal, y que sea un recordatorio también de que Dios está en control incluso del dolor que ustedes no entienden. A Dios no lo toma por sorpresa”.

Posteriormente, continuó afirmando que “si se van a derramar lágrimas, que se derramen lágrimas, pero por la canción correcta, ¿sí o qué?”, su intervención fue ovacionada por los miles de asistentes que estaban muy atentos a las palabras del artista.

Acto seguido, entonó los versos de Manos de Tijera, sentado en el suelo, tocando el sintetizador, lo que causó gran emoción entre sus fanáticos, que cantaron a grito herido las sentidas frases de la canción: “Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar, seguro se acordó del día en que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír [...]”.

Además, el padre de Índigo interpretó canciones como Machu Picchu, Vida de rico, Kesi, Pegao, Baloncito viejo -con Carlos Vives-, Millones, Alaska, Ambulancia, 5:24, Por primera vez, Ropa cara, Bebé, Favorito, El mismo aire, La mitad, entre otras, fueron las que pusieron a bailar y cantar a su público en el Movistar Arena.

Asimismo, la fanaticada del esposo de Evaluna Montaner, recibió con júbilo a la joven, así como al icónico Carlos Vives, ambos, en cada una de sus respectivas intervenciones, se gozaron ante el público las interpretaciones y el cariño de los asistentes.

Camilo se presentará en Medellín, el 2 de diciembre, en La Macarena; y en Barranquilla, el 3 de diciembre, en Puerta de Oro. La gira hará su cierre en el país el 7 de diciembre con la segunda fecha en el Movistar Arena.