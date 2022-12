El criticado y sexy ‘look’ de la mamá de Pipe Bueno

En los últimos días, el cantante de música popular, Pipe Bueno, se presentó en la capital del país, más exactamente en el Movistar Arena. Su pareja y madre de sus hijos Máximo y Domenic, Luisa Fernanda W, acompañó al artista en tarima y antes de hacer parte del show, no pudo evitar los momentos de nervios y tensión que sintió previo a su aparición en medio del espectáculo.

La también empresaria apareció en tarima como artista invitada, en medio de su presentación, la mujer interpretó varias canciones que ha compuesto de manera independiente y otras junto a Pipe; además interpretó algunos covers de otras melodías. La creadora de contenido lleva poco tiempo dedicándose al canto de manera profesional; además, desde su embarazo no hacía ningún tipo de show y mucho menos frente a tantos espectadores.

Amigos, colegas y fanáticos, de la ahora cantante, destacaron la seguridad que mostró Luisa en el escenario; sin embargo, los momentos de tensión que vivió la creadora de contenido, antes de subir a la tarima, quedaron registrados en un video. Uno de ellos los vivió junto a su suegra, la progenitora de Pipe, Martha Lucía Bueno, quien no dudó en abrazarla y darle ánimos para lo que sería su presentación en vivo.

A través de las redes sociales se hizo viral el momento en el que ambas se funden en un abrazo que conmovió a muchos y que, incluso, sirvió para aclarar dudas y especulaciones sobre la relación entre ellas. Pero algo adicional que llamó la atención de los internautas fue el vestuario que dejó ver Martha Bueno, pues para muchos resulta algo “atrevido” para “su edad”.

A pesar de la escasa luz que había en el lugar, se puede ver cómo la madre del cantante colombiano lucía un pantalón de corte bajo muy ceñido al cuerpo, acompañado de un crop top que dejaba al descubierto gran parte de su cintura y espalda.

Las reacciones y los comentarios se hicieron presentes en la publicación que hizo la cuenta de Instagram Rastreando Famosos. “Y el cuerperoooooo de la mamá de Pipe qué?”, ”Quiero una suegra así 🥺”, “No entiendo cómo visten las abuelas de hoy en día 😮”, “La mamá que se vista como quiera esta hermosa y puede con un diluvio encima?👏lastima para aquellas que ni siendo abuelas uuuummmm🤷‍♀️” y “Yo voy a ser como ella, una abuela alborotada de malas”, fueron algunos de los mensajes.

Pipe Bueno reveló qué lo enamoró de Luisa Fernanda W y habló de su etapa como padres de familia

En medio de su proceso como padres, los dos colombianos han sido cuestionados por el vínculo que sostienen, los planes a futuro y las expectativas que llenan su vida actualmente.

En medio de este panorama, el cantante de música popular se mostró emocionado con estas etapas que llegaron a su realidad, señalando lo feliz que es con su compañera sentimental y sus dos hijos.

Recientemente, Pipe Bueno concedió una entrevista a Superlike, del Canal RCN, donde reveló la admiración que siente por Luisa Fernanda W al ser la madre de sus hijos. En la conversación le preguntaron al artista popular qué fue lo que lo cautivó de la youtuber, llevándolo a dar el paso de formar su núcleo familiar.

“Yo creo que muchas cosas, la verdad. No es como que yo vi características para que fuera la madre, sino que me enamoré de una mujer maravillosa… esas virtudes, esas cosas buenas que tiene como mujer, yo no sabía que se iban a terminar convirtiendo en detalles de una madre perfecta para mis hijos, que además la hicieron una gran pareja para mí. O sea, esas cualidades que ella tiene, ya cuando conformamos un hogar, fue que me di cuenta de que se convertían en eso, yo simplemente me dejé llevar del corazón, ustedes saben que donde manda capitán no manda marinero”, indicó el cantante.

No obstante, Pipe Bueno enfatizó en que su relación se consolidó y los ayudó a salir adelante, pese a que el camino no fuera fácil. Los dos se unieron y lanzaron ideas que actualmente los mantiene unidos.

“Eso llevó a que por ejemplo unidos hiciéramos Rancho MX, que es un proyecto absolutamente exitoso, también hacer música con ella es divino, sacamos una línea de maquillaje para ella. Eso no pasa siempre, eso es cuando se encuentran dos personas con objetivos similares, somos personas diferentes para que la gente lo sepa, por eso nos complementamos”, agregó.