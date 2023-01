El desquite de las famosas que aprovecharon la nueva canción de Shakira sobre Piqué para desahogarse

El amor va acompañado -muchas veces- de dolor, engaños, infidelidades y rupturas, después de un tiempo en el que todo parece marchar viento en popa, por alguna razón los rompimientos aparecen en escena y es ahí cuando salen a relucir los corazones rotos y las tusas o despecho.

En ese sentido, el hecho de terminar una relación puede deberse a muchos factores, para algunos puede ser la distancia, objetivos y proyectos de vida diferentes, tal vez celos, creencias distintas, infidelidad, violencia, intromisión de alguna de las familias, o la opinión de terceros, entre muchas otras.

Es ahí cuando empiezan a aparecer conductas diferentes, pues no todas las personas asimilan o superan una tusa de la misma manera, ya que algunos lloran, otros se van de fiesta, otros empiezan a hacer ejercicio para mejorar su aspecto físico, y también hay artistas que desahogan sus penas con sus producciones, bien sean cinematográficas, fotográficas, gráficas, y también musicales, como lo ha hecho la reconocida colombiana, Shakira.

Shakira es la nueva invitada en las sesiones de Bizarrap. Foto: Twitter @bizarrap. - Foto: Foto: Twitter @bizarrap.

La barranquillera se unió con el argentino Bizarrap para componer BZRP Music Sessions #53, quien con algunos beats logró sacarla del estadio, mientras que Shakira iba desahogándose verso a verso y despachándose contra su expareja.

La letra ha causado gran impacto en el mundo entero y se ha convertido en toda una tendencia, pues en sus letras todo es una “tiradera” contra Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía.

Cada parte de la letra de la canción, aunque hasta el momento no se sabe realmente quiénes fueron los compositores, desataron toda una ola de comentarios y reacciones de famosos, influencers, futbolistas, periodistas y personas del común que no se resistieron a dar su opinión al respecto.

Una de ellas fue Carolina Cruz, una de las mujeres más queridas por los colombianos y que tiene una carrera como figura pública admirable, quien en asuntos del amor, meses atrás, así como Shakira, anunció que terminó su relación de años con el actor Lincoln Palomeque.

Aunque esta separación no ha sido tan mediática como la de Shakira y Piqué, sí sigue haciendo eco. Por ello, cualquier manifestación que hace Cruz en redes tiende a vincularse con Palomeque.

En esta oportunidad, la host de TV subió una historia a su cuenta de Instagram, donde acumula más de siete millones de seguidores, con un mensaje puntual y adherido a la nueva canción de la estrella barranquillera.

Primero citó una de las estrofas de la composición y luego felicitó a la cantante de la siguiente manera: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Te amo @shakira. Gracias por decir con música lo que muchas mujeres callan. BYE!!”.

La exesposa del embajador de Venezuela, Armando Benedetti, Adelina Guerrero, también se sumó a la ‘iniciativa’ de desahogarse contra su expareja y su nueva novia, la congresista Saray Robayo, quien según dejó ver, se habría metido en su relación.

“CLARAmente no fue por la monotonía. Mucho SARAmpión en la relación de Shakira”, escribió Guerrero, junto a un video del nuevo éxito de la barranquillera.

Publicación de Adelina Guerrero - Foto: Tomada de Twitter @Adeguerreroco

Melissa Martínez, una de las presentadoras deportivas y periodista más importantes en el medio, no pasó desapercibida con sus seguidores tras ‘reaccionar’ ante el estreno musical de Shakira.

Una de las frases llamativas fue, después de que la nueva canción de Shakira viera la luz: “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”. Por lo que varios internautas han relacionado el fragmento a la publicación hecha por la periodista barranquillera, quien aunque no especificó ni puntualizó detalles sobre la letra de la canción en su perfil, muchos de sus seguidores lo relacionaron, por el vehículo Ferrari que aparece con ella. “¿Elegante o casual?”, fue la descripción que acompañó la publicación.

Melissa Martínez - Foto: Tomada de Instagram @melissamartineza

Con un vestido negro y con gafas del mismo color, Melissa Martínez posó junto a un vehículo deportivo de la marca ya mencionada anteriormente, en su visita vacacional por Abu Dhabi.

Por último, la periodista y actriz de contenido para adultos Amaranta Hank, también quiso ser parte del ‘desahogo’ al colocar el siguiente trino: “debí sacarle dinerito a mi ruptura como Shak. Una cancioncita al ex que me dejó porque no puse una propiedad a su nombre”.