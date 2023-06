El video que compartió Silvestre Dangond y que generó revuelo en redes; apareció con poca ropa

Silvestre Dangond es uno de los exponentes del género musical vallenato más aclamados por los colombianos, pues, por años, el guajiro ha creado canciones que quedan marcadas en el corazón de quien las escucha.

Por ello, el artista hace parte de la generación que brilla con el acordeón, luego de otras grandes exponentes como el fallecido Diomedes Díaz.

Desde hace un tiempo, Dangond anunció darse un respiro de los escenarios; además, no se puede dejar de lado que participó en la novela biográfica de Leandro Díaz, allí el cantante resultó siendo el protagónico de la producción y debutó como actor.

Pese a la alta influencia del colombiano, todavía es el momento en el que su ausencia de los escenarios es notoria, aunque en las redes sociales sigue permaneciendo activo.

Con el paso del tiempo, Silvestre se dejó crecer el cabello y volvió al look, de sus años de juventud, con crespos. Para varios de los internautas, se ve “irreconocible”.

Silveste Dangond con su look de cabello crespo. - Foto: Silveste Dangond

De igual manera, el intérprete de Cómo lo hizo ha estado aprovechando su descanso de la música para compartir con su familia y recuperar el tiempo que, por asuntos de trabajo, no tuvo con sus allegados.

Por lo general, en Instagram, donde acumula más de seis millones y medio de seguidores, el artista aparece con su esposa Pieri Avendaño y sus hijos. Sin embargo, hace poco, llamó la atención un video que Silvestre subió.

En esta oportunidad, el cantante recopiló varias fotografías y las unió en un clip, pero lo singular es que parecen de la habitación de un lujoso hotel internacional en donde capturó varios elementos.

Al tratarse de una publicación poco usual, los internautas comenzaron a comentar al respecto, puesto que las imágenes dan mucho para pensar.

Parece como si el intérprete vallenato hubiese querido narrar una historia, ya que primero se ve ropa sobre una silla, al igual que botas en el suelo, después el bolso de una dama sobre una mesa, aunque también relojes, accesorios, porta documentos en mesitas de noche.

No obstante, la peculiaridad de todo es que hay una foto de una vaselina de almendras que, para muchos, está fuera de contexto. De igual forma, se publicó la foto de un cuadro minimalista y, por último, dos instantáneas de Dangond tomadas frente un espejo; en la primera sale vestido y en la segunda semidesnudo, solo con ropa interior de color blanco.

Silvestre Dangond. - Foto: Instagram: @silvestredangond

Sumado a lo anterior, la portada de la publicación es una foto del cantante dándole un pico a la mujer que le robó el corazón, aunque esta imagen está un poco borrosa.

Sea cual sea el caso, lo cierto es que el video causó todo tipo de reacciones, principalmente por el hecho de que apareció la vaselina sin contexto alguno y también el artista colombiano se mostró con casi nada de ropa.

¿Qué opinan los seguidores?

Al tratarse de uno de los cantantes vallenatos más seguidos en redes sociales, los internautas suelen comentar las publicaciones que realiza. Por lo tanto, en esta ocasión no hubo excepción.

Lo primero es que el pie de foto que escribió Silvestre para darle descripción al video fue: “No es raro cuando hablan mal de ti, raro es que hablen bien”, junto a ello puso un emoji de agradecimiento y de un beso.

La foto de la vaselina que generó todo tipo de comentarios. - Foto: Instagram: @silvestredangond

Enseguida, la caja de comentarios se inundó de preguntas y halagos, los más relevantes que se pueden apreciar son:

“Por favor regalen ideas de todo lo que se pueda hacer con la vaselina! Necesito ampliar mi portafolio 😂”; “Mal pensados que son, el amor mío tiene esa vaselina para los labios”; “Es que si no hablan de uno no existe jaja”; “Seguramente y para no caer en el bochinche, su bella esposa ocupa la vaselina para hidratar sus talones”; “La vaselina está peligrosa”, se lee en Instagram.

A continuación, el video con el que Silvestre Dangond generó revuelo en redes: